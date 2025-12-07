"Дуже близько". Келлог спрогнозував завершення війни РФ проти України
"Дуже близько". Келлог спрогнозував завершення війни РФ проти України

Келлог оцінив хід мирних перемовин
Джерело:  Reuters

На переконання спецпредставника президента США Кіта Келлога, який незабаром піде у відставку, мирна угода щодо припинення російської війни в Україні "дуже близька". Попри це, є ще дві проблеми, які потрібно розв'язати на цьому шляху.

Головні тези:

  • Ключові виклики наразі — територіальні питання та контроль над ЗАЕС.
  • Келлог визнав, що знайти вихід із ситуації, що склалася, наразі дійсно складно.

На переконання соратника Трампа, зусилля з врегулювання російсько-української війни знаходяться на "останніх 10 метрах".

Проблема полягає в тому, що ця відстань є найскладнішою для подолання.

Кіт Келлог також офіційно підтвердив, що двома ключовими невирішеними питаннями є територія — насамперед майбутнє Донецької області — а також контроль над Запорізькою атомною електростанцією, яку захопила РФ.

Якщо ми вирішимо ці дві проблеми, думаю, решта питань вирішиться досить добре. Ми дійсно дуже близько.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спецпосланець президента США

Представник Трампа закликав світ не ігнорувати той факт, що масштаби смертей і поранень через російську війни є "жахливими" і безпрецедентними як для регіонального конфлікту.

Як уже згадувалося раніше, 6 грудня український лідер Володимир Зеленський провів телефонні перемовини із командою президента США, яка працює над завершенням бойових дій.

За словами інсайдерів, ця розмова була дійсно складною.

