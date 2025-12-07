"Дуже близько". Келлог спрогнозував завершення війни РФ проти України

На переконання спецпредставника президента США Кіта Келлога, який незабаром піде у відставку, мирна угода щодо припинення російської війни в Україні "дуже близька". Попри це, є ще дві проблеми, які потрібно розв'язати на цьому шляху.
Головні тези:
- Ключові виклики наразі — територіальні питання та контроль над ЗАЕС.
- Келлог визнав, що знайти вихід із ситуації, що склалася, наразі дійсно складно.
Келлог оцінив хід мирних перемовин
На переконання соратника Трампа, зусилля з врегулювання російсько-української війни знаходяться на "останніх 10 метрах".
Проблема полягає в тому, що ця відстань є найскладнішою для подолання.
Кіт Келлог також офіційно підтвердив, що двома ключовими невирішеними питаннями є територія — насамперед майбутнє Донецької області — а також контроль над Запорізькою атомною електростанцією, яку захопила РФ.
Представник Трампа закликав світ не ігнорувати той факт, що масштаби смертей і поранень через російську війни є "жахливими" і безпрецедентними як для регіонального конфлікту.
Як уже згадувалося раніше, 6 грудня український лідер Володимир Зеленський провів телефонні перемовини із командою президента США, яка працює над завершенням бойових дій.
За словами інсайдерів, ця розмова була дійсно складною.
