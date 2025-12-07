Україна рознесла одразу 4 райони зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна рознесла одразу 4 райони зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 7 грудня 2025 року
Read in English

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація українських військ успішно уразила чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників.

Головні тези:

  • Почався 1 383 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом протягом 6 грудня на фронті відбулося 161 бойове зіткнення.  

Втрати армії РФ станом на 7 грудня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 180 870 (+1 080) осіб

  • танків — 11 401 (+3) од.

  • бойових броньованих машин — 23 688 (+0) од.

  • артилерійських систем — 34 907 (+33) од.

  • РСЗВ — 1 562 (+2) од.

  • засоби ППО — 1 253 (+0) од.

  • літаків — 431 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 87 927 (+540) од.

  • крилаті ракети — 4 054 (+30) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 69 135 (+98) од.

  • спеціальна техніка — 4 015 (+0) од.

Вчора противник завдав двох ракетних та 60 авіаційних ударів, застосував 57 ракет й скинув 143 керовані авіабомби.

Крім цього, здійснив 4291 обстріл, зокрема 117 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6360 дронів-камікадзе.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 179 цілей
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО відбили нову атаку РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія масовано атакувала Полтавщину — які наслідки
ДСНС
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський мав складну розмову з командою Трампа
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?