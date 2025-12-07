Україна рознесла одразу 4 райони зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація українських військ успішно уразила чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1 383 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом 6 грудня на фронті відбулося 161 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 7 грудня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 180 870 (+1 080) осіб
танків — 11 401 (+3) од.
бойових броньованих машин — 23 688 (+0) од.
артилерійських систем — 34 907 (+33) од.
РСЗВ — 1 562 (+2) од.
засоби ППО — 1 253 (+0) од.
літаків — 431 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 87 927 (+540) од.
крилаті ракети — 4 054 (+30) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 69 135 (+98) од.
спеціальна техніка — 4 015 (+0) од.
Вчора противник завдав двох ракетних та 60 авіаційних ударів, застосував 57 ракет й скинув 143 керовані авіабомби.
Крім цього, здійснив 4291 обстріл, зокрема 117 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6360 дронів-камікадзе.
