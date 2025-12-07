Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 179 цілей

Протягом ночі 6-7 грудня армія РФ здійснювала комбіновану атаку на об'єкти критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом ворог використав 246 засобів повітряного нападу — 5 балістичних ракет та 241 БпЛА різних типів.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 65 ударних БпЛА на 14 локаціях.
- Атака ворога триває, не ігноруйте повітряну тривогу.
Сили ППО відбили нову атаку РФ
Цього разу для повітряного нападу ворог використав:
241 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим (близько 150 із них — «шахеди»);
3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків: Тамбовська обл. — РФ);
2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Курська обл. — РФ).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 179 повітряних цілей:
175 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;
2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.
