Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 179 цілей
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО відбили нову атаку РФ
Протягом ночі 6-7 грудня армія РФ здійснювала комбіновану атаку на об'єкти критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом ворог використав 246 засобів повітряного нападу — 5 балістичних ракет та 241 БпЛА різних типів. 

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 65 ударних БпЛА на 14 локаціях.
  • Атака ворога триває, не ігноруйте повітряну тривогу.

Сили ППО відбили нову атаку РФ

Цього разу для повітряного нападу ворог використав:

  1. 241 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим (близько 150 із них — «шахеди»);

  2. 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків: Тамбовська обл. — РФ);

  3. 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Курська обл. — РФ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 179 повітряних цілей:

  • 175 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;

  • 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Зафіксовано влучання 65 ударних БпЛА на 14 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

