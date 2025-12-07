Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 179 целей

В течение ночи 6-7 декабря армия РФ совершала комбинированную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Всего враг использовал 246 средств воздушного нападения — 5 баллистических ракет и 241 БпЛА разных типов.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 65 ударных БПЛА на 14 локациях.
- Атака врага продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.
Силы ПВО отразили новую атаку РФ
В этот раз для воздушного нападения враг использовал:
241 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым (около 150 из них — «шахеды»);
3 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» (районы пусков: Тамбовская обл. — РФ);
2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Курская обл. — РФ).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 9.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 179 воздушных целей:
175 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотников других типов);
2 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал»;
2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.
