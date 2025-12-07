Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 179 целей
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 179 целей

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО отразили новую атаку РФ
Read in English
Читати українською

В течение ночи 6-7 декабря армия РФ совершала комбинированную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Всего враг использовал 246 средств воздушного нападения — 5 баллистических ракет и 241 БпЛА разных типов.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание 65 ударных БПЛА на 14 локациях.
  • Атака врага продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.

Силы ПВО отразили новую атаку РФ

В этот раз для воздушного нападения враг использовал:

  1. 241 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым (около 150 из них — «шахеды»);

  2. 3 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» (районы пусков: Тамбовская обл. — РФ);

  3. 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Курская обл. — РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 9.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 179 воздушных целей:

  • 175 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотников других типов);

  • 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал»;

  • 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

Зафиксировано попадание 65 ударных БПЛА на 14 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Бюджет войны. Россия потратит на армию в 2026 году почти 167 млрд долл
оккупант
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лидеры Европы передали Зеленскому тайное предупреждение
Зеленский и Макрон
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
140 млрд евро для Украины. США препятствуют работе ЕС
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?