Украина разнесла сразу 4 района сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина разнесла сразу 4 района сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 7 декабря 2025 года
Read in English
Читати українською

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация украинских войск успешно поразила четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1383 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего в течение 6 декабря на фронте произошло 161 боевое столкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 7 декабря 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 180 870 (+1 080) человек

  • танков — 11 401 (+3) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 688 (+0) ед.

  • артиллерийских систем — 34 907 (+33) ед.

  • РСЗО — 1 562 (+2) ед.

  • средства ПВО — 1253 (+0) ед.

  • самолетов — 431 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 87 927 (+540) ед.

  • крылатые ракеты — 4054 (+30) ед.

  • корабли / катера — 28 (+0) ед.

  • подводные лодки — 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 69 135 (+98) ед.

  • специальная техника — 4 015 (+0) ед.

Вчера противник нанес два ракетных и 60 авиационных ударов, применил 57 ракет и сбросил 143 управляемых авиабомб.

Кроме того, произвел 4291 обстрел, в том числе 117 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6360 дронов-камикадзе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 179 целей
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО отразили новую атаку РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атаковала Полтавщину — какие последствия
Ситуация в Полтавской области после атаки РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский провел сложный разговор с командой Трампа
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?