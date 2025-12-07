Украина разнесла сразу 4 района сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация украинских войск успешно поразила четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1383 день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего в течение 6 декабря на фронте произошло 161 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 7 декабря 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 180 870 (+1 080) человек
танков — 11 401 (+3) ед.
боевых бронированных машин — 23 688 (+0) ед.
артиллерийских систем — 34 907 (+33) ед.
РСЗО — 1 562 (+2) ед.
средства ПВО — 1253 (+0) ед.
самолетов — 431 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 87 927 (+540) ед.
крылатые ракеты — 4054 (+30) ед.
корабли / катера — 28 (+0) ед.
подводные лодки — 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 69 135 (+98) ед.
специальная техника — 4 015 (+0) ед.
Вчера противник нанес два ракетных и 60 авиационных ударов, применил 57 ракет и сбросил 143 управляемых авиабомб.
Кроме того, произвел 4291 обстрел, в том числе 117 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6360 дронов-камикадзе.
