Россия массированно атаковала Полтавщину — какие последствия

И.о. начальника Полтавской ОВА Владимир Когут официально подтвердил, что ночью 7 декабря Россия совершила масштабное воздушное нападение на энергетический сектор Полтавской области. По его словам, зафиксированы прямые попадания, повреждено техническое оборудование, в некоторых районах – перебои с тепло- и водоснабжением.
Главные тезисы
- Информация о пострадавших не поступала.
- Ликвидация последствий вражеских обстрелов уже началась.
Ситуация в Полтавской области после атаки РФ
Он также обратил внимание на то, что в результате прямых попаданий и падения обломков начались пожары.
Кроме того, указано, что под удар врага попало техническое оборудование.
Согласно последним данным, обломки российского дрона повредили хозяйственное здание на территории частного домовладения.
Среди гражданского населения Полтавской области жертв и пострадавших нет.
Что важно понимать, в течение ночи 6-7 декабря Россия использовала для атаки на мирные украинские города и села 246 средств воздушного нападения — 5 баллистических ракет и 241 БпЛА разных типов.
Силы ПВО смогли успешно обезвредить 179 вражеских целей, однако атака РФ продолжается по сей день.
