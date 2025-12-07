Россия массированно атаковала Полтавщину — какие последствия
Россия массированно атаковала Полтавщину — какие последствия

Ситуация в Полтавской области после атаки РФ
Источник:  ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области

И.о. начальника Полтавской ОВА Владимир Когут официально подтвердил, что ночью 7 декабря Россия совершила масштабное воздушное нападение на энергетический сектор Полтавской области. По его словам, зафиксированы прямые попадания, повреждено техническое оборудование, в некоторых районах – перебои с тепло- и водоснабжением.

Главные тезисы

  • Информация о пострадавших не поступала.
  • Ликвидация последствий вражеских обстрелов уже началась.

Сегодня ночью россияне совершили массированную комбинированную атаку Полтавщины с помощью ракет и БПЛА. Под ударом оказались несколько предприятий энергетического сектора в Кременчугском районе, — сказано в заявлении Когута.

Он также обратил внимание на то, что в результате прямых попаданий и падения обломков начались пожары.

Кроме того, указано, что под удар врага попало техническое оборудование.

Согласно последним данным, обломки российского дрона повредили хозяйственное здание на территории частного домовладения.

Среди гражданского населения Полтавской области жертв и пострадавших нет.

Из-за атаки есть перебои с тепло- и водоснабжением в некоторых районах общины. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов, — подчеркнул Когут.

Что важно понимать, в течение ночи 6-7 декабря Россия использовала для атаки на мирные украинские города и села 246 средств воздушного нападения — 5 баллистических ракет и 241 БпЛА разных типов.

Силы ПВО смогли успешно обезвредить 179 вражеских целей, однако атака РФ продолжается по сей день.

