Росія масовано атакувала Полтавщину — які наслідки

Т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут офіційно підтвердив, що вночі 7 грудня Росія здійснила масштабний повітряний напад на енергетичний сектор Полтавської області. За його словами, зафіксовані прямі влучання, пошкоджено технічне обладнання, у деяких районах – перебої з тепло- та водопостачанням.

Ситуація в Полтавській області після атаки РФ

Сьогодні вночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку Полтавщини за допомогою ракет і БпЛА. Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі, — йдеться в заяві Когута.

Він також звернув увагу на те, що унаслідок прямих влучань та падіння уламків почалися пожежі.

Окрім того, вказано, що під удар ворога потрапило технічне обладнання.

Згідно з останніми даними, уламки російського дрона пошкодили господарчу будівлю на території приватного домоволодіння.

Серед цивільного населення Полтавської області жертв та постраждалих немає.

Через атаку є перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, — наголосив Когут.

Що важливо розуміти, протягом ночі 6-7 грудня Росія використала для атаки на мирні українська міста та села 246 засобів повітряного нападу — 5 балістичних ракет та 241 БпЛА різних типів.