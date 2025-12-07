Росія масовано атакувала Полтавщину — які наслідки

Т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут офіційно підтвердив, що вночі 7 грудня Росія здійснила масштабний повітряний напад на енергетичний сектор Полтавської області. За його словами, зафіксовані прямі влучання, пошкоджено технічне обладнання, у деяких районах – перебої з тепло- та водопостачанням.
Головні тези:
- Інформація про постраждалих не надходила.
- Ліквідація наслідків ворожого обстрілу уже почалася.
Ситуація в Полтавській області після атаки РФ
Він також звернув увагу на те, що унаслідок прямих влучань та падіння уламків почалися пожежі.
Окрім того, вказано, що під удар ворога потрапило технічне обладнання.
Згідно з останніми даними, уламки російського дрона пошкодили господарчу будівлю на території приватного домоволодіння.
Серед цивільного населення Полтавської області жертв та постраждалих немає.
Що важливо розуміти, протягом ночі 6-7 грудня Росія використала для атаки на мирні українська міста та села 246 засобів повітряного нападу — 5 балістичних ракет та 241 БпЛА різних типів.
Сили ППО змогли успішно знешкодити 179 ворожих цілей, однак атака РФ триває досі.
