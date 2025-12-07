Зеленский провел сложный разговор с командой Трампа

Издание Axios узнало от своих инсайдеров, что телефонный разговор украинского лидера Владимира Зеленского с представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером 6 декабря длился два часа, а дискуссия по территориальным вопросам была действительно сложной.

Переговоры Украины и США продолжаются — что известно

Анонимные источники СМИ утверждают, что на этот раз в центре внимания находились вопросы территорий и гарантий безопасности.

Что важно понимать, ключевая задача команды Трампа заключалась в том, чтобы собирать информацию с обеих сторон и усиливать давление не только на российского диктатора Владимира Путина, но и на украинского лидера Владимир Зеленского.

Официальный Вашингтон хочет поскорее подписать мирное соглашение между странами любой ценой.

Обсуждение территорий было сложным, сообщил источник, знакомый с ходом разговора. Поделиться

Главная проблема заключается в том, что Кремль до сих пор добивается от Украины вывести войска из контролируемых ею частей Донецкой области — Киев не собирается этого делать.

Команда Трампа пытается вынести на обсуждение новые идеи для решения этого вопроса.

Также Зеленский хочет получить гарантии безопасности для Украины со стороны США.