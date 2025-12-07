Зеленский провел сложный разговор с командой Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский провел сложный разговор с командой Трампа

Зеленский
Read in English
Читати українською
Источник:  Axios

Издание Axios узнало от своих инсайдеров, что телефонный разговор украинского лидера Владимира Зеленского с представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером 6 декабря длился два часа, а дискуссия по территориальным вопросам была действительно сложной.

Главные тезисы

  • Официальный Вашингтон хочет подписать мирное соглашение между Украиной и Россией любой ценой.
  • Киев отказывается выводить свои войска из Донецкой области.

Переговоры Украины и США продолжаются — что известно

Анонимные источники СМИ утверждают, что на этот раз в центре внимания находились вопросы территорий и гарантий безопасности.

Что важно понимать, ключевая задача команды Трампа заключалась в том, чтобы собирать информацию с обеих сторон и усиливать давление не только на российского диктатора Владимира Путина, но и на украинского лидера Владимир Зеленского.

Официальный Вашингтон хочет поскорее подписать мирное соглашение между странами любой ценой.

Обсуждение территорий было сложным, сообщил источник, знакомый с ходом разговора.

Главная проблема заключается в том, что Кремль до сих пор добивается от Украины вывести войска из контролируемых ею частей Донецкой области — Киев не собирается этого делать.

Команда Трампа пытается вынести на обсуждение новые идеи для решения этого вопроса.

Также Зеленский хочет получить гарантии безопасности для Украины со стороны США.

Стороны достигли значительного прогресса и приблизились к соглашению, но нужно еще поработать, чтобы обе стороны одинаково толковали проект гарантий безопасности.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лидеры Европы передали Зеленскому тайное предупреждение
Зеленский и Макрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 179 целей
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО отразили новую атаку РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атаковала Полтавщину — какие последствия
Ситуация в Полтавской области после атаки РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?