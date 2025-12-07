Зеленський мав складну розмову з командою Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський мав складну розмову з командою Трампа

Зеленський
Read in English
Джерело:  Axios

Видання Axios дізналося від своїх інсайдерів, що телефонна розмова українського лідера Володимира Зеленського з представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером 6 грудня тривала дві години, а дискусія щодо територіальних питань було дійсно складною.

Головні тези:

  • Офіційний Вашингтон хоче підписати мирну угоду між Україною та Росією за будь-яку ціну.
  • Київ відмовляється виводити свої війська з Донецької області.

Переговори України та США тривають — що відомо

Анонімні джерела ЗМІ стверджують, що цього разу у центрі уваги були питання територій і безпекових гарантій.

Що важливо розуміти, ключове завдання команди Трампа полягало в тому, щоб збирати інформацію від обох сторін і посилювати тиск не лише на російського диктатора Володимира Путіна, а й також на українського лідера Володимир Зеленського.

Офіційний Вашингтон хоче якомога швидше підписати мирну угоду між країни будь-якою ціною.

Обговорення території було складним, повідомило джерело, обізнане з перебігом розмови.

Головна проблема полягає в тому, що Кремль досі добивається від України вивести війська з контрольованих нею частин Донецької області — Київ не збирається це робити.

Команда Трампа намагається винести на обговорення нові ідеї для вирішення цього питання.

Також Зеленський хоче отримати дійсно надійні гарантії безпеки для України з боку США.

Сторони досягли значного прогресу і наблизилися до угоди, але потрібно ще попрацювати, щоб обидві сторони однаково тлумачили проєкт гарантій безпеки.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лідери Європи передали Зеленському таємне попередження
Зеленський та Макрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 179 цілей
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО відбили нову атаку РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія масовано атакувала Полтавщину — які наслідки
ДСНС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?