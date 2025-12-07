Зеленський мав складну розмову з командою Трампа

Видання Axios дізналося від своїх інсайдерів, що телефонна розмова українського лідера Володимира Зеленського з представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером 6 грудня тривала дві години, а дискусія щодо територіальних питань було дійсно складною.

Переговори України та США тривають — що відомо

Анонімні джерела ЗМІ стверджують, що цього разу у центрі уваги були питання територій і безпекових гарантій.

Що важливо розуміти, ключове завдання команди Трампа полягало в тому, щоб збирати інформацію від обох сторін і посилювати тиск не лише на російського диктатора Володимира Путіна, а й також на українського лідера Володимир Зеленського.

Офіційний Вашингтон хоче якомога швидше підписати мирну угоду між країни будь-якою ціною.

Обговорення території було складним, повідомило джерело, обізнане з перебігом розмови. Поширити

Головна проблема полягає в тому, що Кремль досі добивається від України вивести війська з контрольованих нею частин Донецької області — Київ не збирається це робити.

Команда Трампа намагається винести на обговорення нові ідеї для вирішення цього питання.

Також Зеленський хоче отримати дійсно надійні гарантії безпеки для України з боку США.