ЗСУ звільнили село Тихе на Дніпропетровщині — відео

67 окрема механізована бригада ЗСУ офіційно підтвердила, що змогла успішно деокупувати від російських загарбників село Тихе, що знаходиться у Дніпропетровській області.
Головні тези:
- Відео боїв та вигнання окупантів свідчать про успішну операцію українських захисників.
- Тихе на Дніпропетровщині перебуває під контролем воїнів 67 окремої механізованої бригади ЗСУ.
ЗСУ поступово виганяють росіян з Дніпропетровщини
67 окрема механізована бригада ЗСУ звертає увагу на те, що ще 21 листопада 2025 року російські загарбники на своїх ресурсах оприлюднили відео, де їхні солдати махають “своїм ганчір'ям” (російським прапором — ред.) на Олександрівському напрямку.
Ба більше, тоді армія РФ цинічно оголосила про окупацію терористичною "групіровкой восток" населених пунктів Тихе та Відрадне (Покровська громада, Синельніковський р-н).
Однак завдяки злагодженим і чітким діям, а також грамотному плануванню і відважнії реалізації, бійці 67 окремої механізованої бригади вибили російських окупантів з Тихого та остаточно зачистили село від сили ворога.
Окрім того, вони показали на відео бої за село, яке закінчилися перемогою ЗСУ:
