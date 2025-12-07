ЗСУ звільнили село Тихе на Дніпропетровщині — відео

67 окрема механізована бригада ЗСУ офіційно підтвердила, що змогла успішно деокупувати від російських загарбників село Тихе, що знаходиться у Дніпропетровській області.

ЗСУ поступово виганяють росіян з Дніпропетровщини

67 окрема механізована бригада ЗСУ звертає увагу на те, що ще 21 листопада 2025 року російські загарбники на своїх ресурсах оприлюднили відео, де їхні солдати махають “своїм ганчір'ям” (російським прапором — ред.) на Олександрівському напрямку.

Ба більше, тоді армія РФ цинічно оголосила про окупацію терористичною "групіровкой восток" населених пунктів Тихе та Відрадне (Покровська громада, Синельніковський р-н).

Однак завдяки злагодженим і чітким діям, а також грамотному плануванню і відважнії реалізації, бійці 67 окремої механізованої бригади вибили російських окупантів з Тихого та остаточно зачистили село від сили ворога.

Офіційно заявляємо: станом на 6.12.2025 населений пункт Тихе знаходиться під контролем воїнів 67 окремої механізованої бригади Збройних Сил України, — йдеться в офіційній заяві українських захисників. Поширити

Окрім того, вони показали на відео бої за село, яке закінчилися перемогою ЗСУ: