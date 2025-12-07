ЗСУ звільнили село Тихе на Дніпропетровщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ звільнили село Тихе на Дніпропетровщині — відео

ЗСУ поступово виганяють росіян з Дніпропетровщини
Джерело:  online.ua

67 окрема механізована бригада ЗСУ офіційно підтвердила, що змогла успішно деокупувати від російських загарбників село Тихе, що знаходиться у Дніпропетровській області.

Головні тези:

  • Відео боїв та вигнання окупантів свідчать про успішну операцію українських захисників.
  • Тихе на Дніпропетровщині перебуває під контролем воїнів 67 окремої механізованої бригади ЗСУ.

ЗСУ поступово виганяють росіян з Дніпропетровщини

67 окрема механізована бригада ЗСУ звертає увагу на те, що ще 21 листопада 2025 року російські загарбники на своїх ресурсах оприлюднили відео, де їхні солдати махають “своїм ганчір'ям” (російським прапором — ред.) на Олександрівському напрямку.

Ба більше, тоді армія РФ цинічно оголосила про окупацію терористичною "групіровкой восток" населених пунктів Тихе та Відрадне (Покровська громада, Синельніковський р-н).

Однак завдяки злагодженим і чітким діям, а також грамотному плануванню і відважнії реалізації, бійці 67 окремої механізованої бригади вибили російських окупантів з Тихого та остаточно зачистили село від сили ворога.

Офіційно заявляємо: станом на 6.12.2025 населений пункт Тихе знаходиться під контролем воїнів 67 окремої механізованої бригади Збройних Сил України, — йдеться в офіційній заяві українських захисників.

Окрім того, вони показали на відео бої за село, яке закінчилися перемогою ЗСУ:

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 179 цілей
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО відбили нову атаку РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський мав складну розмову з командою Трампа
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна рознесла одразу 4 райони зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 7 грудня 2025 року

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?