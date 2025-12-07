ВСУ освободили село Тихое в Днепропетровской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ освободили село Тихое в Днепропетровской области — видео

ВСУ постепенно выгоняют россиян из Днепропетровщины
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

67 отдельная механизированная бригада ВСУ официально подтвердила, что смогла успешно деоккупировать от российских захватчиков село Тихое, которое находится в Днепропетровской области.

Главные тезисы

  • Видео боев свидетельствуют об успешной операции украинских защитников.
  • Тихое на Днепропетровщине находится под контролем воинов 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

ВСУ постепенно выгоняют россиян из Днепропетровщины

67 отдельная механизированная бригада ВСУ обращает внимание на то, что еще 21 ноября 2025 года российские захватчики на своих ресурсах обнародовали видео, где их солдаты машут "своей тряпкой" (российским флагом — ред.) на Александровском направлении.

Более того, тогда армия РФ цинично объявила об оккупации террористической "группировкой восток" населенных пунктов Тихое и Отрадное (Покровская община, Синельниковский р-н).

Однако благодаря слаженным и четким действиям, а также грамотному планированию и отважной реализации, бойцы 67 отдельной механизированной бригады выбили российских оккупантов из Тихого и окончательно зачистили село от сил врага.

Официально заявляем: по состоянию на 6.12.2025 населенный пункт Тихе находится под контролем воинов 67 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, — сказано в официальном заявлении украинских защитников.

Кроме того, они показали на видео боев за село, которые закончились победой ВСУ:

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 179 целей
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО отразили новую атаку РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский провел сложный разговор с командой Трампа
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина разнесла сразу 4 района сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 7 декабря 2025 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?