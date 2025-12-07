ВСУ освободили село Тихое в Днепропетровской области — видео

67 отдельная механизированная бригада ВСУ официально подтвердила, что смогла успешно деоккупировать от российских захватчиков село Тихое, которое находится в Днепропетровской области.

ВСУ постепенно выгоняют россиян из Днепропетровщины

67 отдельная механизированная бригада ВСУ обращает внимание на то, что еще 21 ноября 2025 года российские захватчики на своих ресурсах обнародовали видео, где их солдаты машут "своей тряпкой" (российским флагом — ред.) на Александровском направлении.

Более того, тогда армия РФ цинично объявила об оккупации террористической "группировкой восток" населенных пунктов Тихое и Отрадное (Покровская община, Синельниковский р-н).

Однако благодаря слаженным и четким действиям, а также грамотному планированию и отважной реализации, бойцы 67 отдельной механизированной бригады выбили российских оккупантов из Тихого и окончательно зачистили село от сил врага.

Официально заявляем: по состоянию на 6.12.2025 населенный пункт Тихе находится под контролем воинов 67 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, — сказано в официальном заявлении украинских защитников. Поделиться

Кроме того, они показали на видео боев за село, которые закончились победой ВСУ: