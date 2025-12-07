"Мы все проиграем". Президент Чехии озвучил предупреждение касательно Украины

Лидер Чехии Петр Павел призвал международное сообщество воздержаться от любых уступок в пользу России в рамках мирного процесса для завершения российско-украинской войны. По его убеждению, это будет иметь роковые последствия для всех.
Главные тезисы
- Президент Чехии считает, что мир попал в ложную историческую петлю.
- Если тогда проблемой был Гитлер, то сейчас это Путин.
Петр Павел в очередной раз вступился за Украину
Президент Чехии абсолютно убежден, что потенциальная победа российского диктатора Владимира Путина в Украине станет поражением всего Запада.
Он также обратил внимание на то, что последние события на международной арене в целом очень напоминают события 1938 года.
Речь идет о том историческом периоде, когда страны Европы дали возможность немецкому лидеру Адольфу Гитлеру аннексировать Чехословакию во избежание мировой войны.
По убеждению лидера Чехии, на этот раз Запад виноват не столько в том, что предал Украину, сколько в том, что ему снова не хватило коллективной храбрости отстаивать свои собственные ценности.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-