"Мы все проиграем". Президент Чехии озвучил предупреждение касательно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

"Мы все проиграем". Президент Чехии озвучил предупреждение касательно Украины

Петр Павел в очередной раз вступился за Украину
Источник:  The Sunday Times

Лидер Чехии Петр Павел призвал международное сообщество воздержаться от любых уступок в пользу России в рамках мирного процесса для завершения российско-украинской войны. По его убеждению, это будет иметь роковые последствия для всех.

Главные тезисы

  • Президент Чехии считает, что мир попал в ложную историческую петлю.
  • Если тогда проблемой был Гитлер, то сейчас это Путин.

Петр Павел в очередной раз вступился за Украину

Президент Чехии абсолютно убежден, что потенциальная победа российского диктатора Владимира Путина в Украине станет поражением всего Запада.

Если мы позволим России выйти из этого конфликта победительницей, мы все проигрываем.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехии

Он также обратил внимание на то, что последние события на международной арене в целом очень напоминают события 1938 года.

Речь идет о том историческом периоде, когда страны Европы дали возможность немецкому лидеру Адольфу Гитлеру аннексировать Чехословакию во избежание мировой войны.

По убеждению лидера Чехии, на этот раз Запад виноват не столько в том, что предал Украину, сколько в том, что ему снова не хватило коллективной храбрости отстаивать свои собственные ценности.

То, что мы делаем сейчас, я не назвал бы предательством Украины. Я бы назвал это нежеланием — нежеланием защищать принципы, которые мы все утверждаем, что защищаем — публично признал Павел.

