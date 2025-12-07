"Мы все проиграем". Президент Чехии озвучил предупреждение касательно Украины

Лидер Чехии Петр Павел призвал международное сообщество воздержаться от любых уступок в пользу России в рамках мирного процесса для завершения российско-украинской войны. По его убеждению, это будет иметь роковые последствия для всех.

Петр Павел в очередной раз вступился за Украину

Президент Чехии абсолютно убежден, что потенциальная победа российского диктатора Владимира Путина в Украине станет поражением всего Запада.

Если мы позволим России выйти из этого конфликта победительницей, мы все проигрываем. Петр Павел Президент Чехии

Он также обратил внимание на то, что последние события на международной арене в целом очень напоминают события 1938 года.

Речь идет о том историческом периоде, когда страны Европы дали возможность немецкому лидеру Адольфу Гитлеру аннексировать Чехословакию во избежание мировой войны.

По убеждению лидера Чехии, на этот раз Запад виноват не столько в том, что предал Украину, сколько в том, что ему снова не хватило коллективной храбрости отстаивать свои собственные ценности.