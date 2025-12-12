Трамп накинувся на Зеленського з новими звинуваченнями

Президент США Дональд Трамп почав публічно скаржитися, що український лідер Володимир Зеленський, мовляв, єдиний, кому не подобається запропонований Білим домом “мирний план” завершення російської загарбницької війни.

Трамп знову дорікає Зеленському

За словами очільника Білого дому, він був переконаний, що США дуже близькі до підписання мирної угоди з країною-агресоркою РФ.

Я думав, що ми дуже близькі до укладення угоди з Україною. По суті, за винятком самого президента Зеленського, його людям подобається проєкт угоди. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі американський лідер почав стверджувати, що його “мирний план” насправді налічує "чотири чи п'ять пунктів".

Очільник Білого дому не заперечує чутки про те, що процес переговорів є складним, бо згаданий документ передбачає розподіл територій.

Ба більше, Трамп вкотре вирішив порівняти дипломатичні зусилля зі своїм бізнес-досвідом.

Він дійшов висновку, що добитися завершення війни Росії проти України "в тисячу разів складніше", ніж укласти угоду у сфері нерухомості.

Американський лідер також пишається тим, що після його повернення до Білого дому США не просто не витрачають на підтримку України у війні проти Росії, а й заробляють на цьому.