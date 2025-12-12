Трамп набросился на Зеленского с новыми обвинениями

Президент США Дональд Трамп начал публично жаловаться, что украинский лидер Владимир Зеленский, мол, единственный, кому не нравится предложенный Белым домом мирный план завершения российской захватнической войны.

Трамп снова упрекает Зеленского

По словам главы Белого дома, он был убежден, что США очень близки к подписанию мирного соглашения со страной-агрессорой РФ.

Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Украиной. По сути, кроме самого президента Зеленского, его людям нравится проект соглашения. Дональд Трамп Президент США

На этом фоне американский лидер начал утверждать, что его мирный план на самом деле насчитывает "четыре или пять пунктов".

Глава Белого дома не отрицает слухи о том, что процесс переговоров сложный, поскольку упомянутый документ предусматривает распределение территорий.

Более того, Трамп в очередной раз решил сравнить дипломатические усилия со своим бизнес-опытом.

Он пришел к выводу, что добиться завершения войны России против Украины "в тысячу раз сложнее", чем заключить соглашение в сфере недвижимости.

Американский лидер также гордится тем, что после его возвращения в Белый дом США не просто не тратят на поддержку Украины в войне против России, но и зарабатывают на этом.