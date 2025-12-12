Трамп набросился на Зеленского с новыми обвинениями

Президент США Дональд Трамп начал публично жаловаться, что украинский лидер Владимир Зеленский, мол, единственный, кому не нравится предложенный Белым домом мирный план завершения российской захватнической войны.
Главные тезисы
- На фоне фиаско в мирных переговорах Трамп снова нашел "виновного".
- Он признал, что завершение этой войны оказалось слишком сложной задачей.
Трамп снова упрекает Зеленского
По словам главы Белого дома, он был убежден, что США очень близки к подписанию мирного соглашения со страной-агрессорой РФ.
На этом фоне американский лидер начал утверждать, что его мирный план на самом деле насчитывает "четыре или пять пунктов".
Глава Белого дома не отрицает слухи о том, что процесс переговоров сложный, поскольку упомянутый документ предусматривает распределение территорий.
Более того, Трамп в очередной раз решил сравнить дипломатические усилия со своим бизнес-опытом.
Он пришел к выводу, что добиться завершения войны России против Украины "в тысячу раз сложнее", чем заключить соглашение в сфере недвижимости.
Американский лидер также гордится тем, что после его возвращения в Белый дом США не просто не тратят на поддержку Украины в войне против России, но и зарабатывают на этом.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-