Зеленский раскрыл "компромиссное видение" США касательно Донецкой области

Украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что "компромиссное видение" США по контролю над ныне подконтрольной Украине Донецкой областью состоит в том, что Силы обороны выходят с территории региона, а российские захватчики туда не заходят.
Главные тезисы
- Позиция Украины заключается в том, что Силы обороны останутся на линии столкновения в Донецкой области.
- Продолжая переговоры, нужно найти компромиссные решения.
Зеленский раскрыл американское видение
По словам главы государства, в рамках мирных переговоров территориальный вопрос до сих пор остается неурегулированным.
Именно поэтому ему трудно спрогнозировать, "как будет в конце в документах".
Владимир Зеленский официально подтвердил, что Россия хочет получить всю Донецкую область просто так — Украина этого "не воспринимает".
По словам главы государства, позиция официального Киева заключается в том, чтобы Силы обороны Украины оставались там, где они находятся на линии столкновения.
Зеленский также добавил, что команда Дональда Трампа видит и не игнорирует разногласия в позициях Украины и РФ — именно поэтому предлагает "компромисс".
