Зеленский раскрыл "компромиссное видение" США касательно Донецкой области
Зеленский раскрыл "компромиссное видение" США касательно Донецкой области

Read in English
Читати українською

Украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что "компромиссное видение" США по контролю над ныне подконтрольной Украине Донецкой областью состоит в том, что Силы обороны выходят с территории региона, а российские захватчики туда не заходят.

Главные тезисы

  • Позиция Украины заключается в том, что Силы обороны останутся на линии столкновения в Донецкой области.
  • Продолжая переговоры, нужно найти компромиссные решения.

По словам главы государства, в рамках мирных переговоров территориальный вопрос до сих пор остается неурегулированным.

Именно поэтому ему трудно спрогнозировать, "как будет в конце в документах".

Владимир Зеленский официально подтвердил, что Россия хочет получить всю Донецкую область просто так — Украина этого "не воспринимает".

Американцы ищут какой-то формат. Они обсуждали вопросы "свободной экономической зоны". Американцы называют это так, а "русские" — "демилитаризованной зоной".

По словам главы государства, позиция официального Киева заключается в том, чтобы Силы обороны Украины оставались там, где они находятся на линии столкновения.

Зеленский также добавил, что команда Дональда Трампа видит и не игнорирует разногласия в позициях Украины и РФ — именно поэтому предлагает "компромисс".

Надо продолжать разговор и пытаться найти ответы на все вопросы так, чтобы все было более адекватно. Например, отошли эти на 5 км, эти тоже на 5 км. Если одни отошли на 10 км, то и другие — на 10 км. Также, как это делается во всех войнах, должен быть какой-нибудь мониторинг.

