Трамп добивається виведення військ РФ із трьох областей України
Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що президент США Дональд Трамп хоче домогтися від Росії виведення її солдатів із невеликих територій, які вони встигли окупувати в Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Це один із пунктів американського “мирного плану”.

Головні тези:

  • З більшої частини територій Росія не збирається виводити свої війська.
  • Оновлений “мирний план” не передбачає заборони на вступ України до НАТО.

Яких поступок Трамп добивається від Росії

Окрім непогоджених поки позицій щодо Донеччини, в документі (“мирному плані” — ред.) пропонувався вихід рускіх з деяких шматочків наших областей, де вони зараз перебувають. Це те, що розглядається. Тобто вони виходять з відповідних шматочків Харківської, Сумської області, Дніпровщини, де вони є.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, що стосується тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, то Кремль не збирається виходити з цих регіонів.

Херсон, Запоріжжя — їхня позиція, що ні, не відходять, і стоїмо, де стоїмо. Це сьогодні так. Я просто констатую факт, — пояснив Володимир Зеленський.

Згідно з даними ЗМІ, оновлений “мирний план”, який наразі налічує 20 пунктів, формально не містить заборони на вступ України до НАТО і не зобов'язує Київ відмовлятися від членства в Альянсі.

