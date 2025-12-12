Трамп добивається виведення військ РФ із трьох областей України

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що президент США Дональд Трамп хоче домогтися від Росії виведення її солдатів із невеликих територій, які вони встигли окупувати в Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Це один із пунктів американського “мирного плану”.
Головні тези:
- З більшої частини територій Росія не збирається виводити свої війська.
- Оновлений “мирний план” не передбачає заборони на вступ України до НАТО.
Яких поступок Трамп добивається від Росії
За словами глави держави, що стосується тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, то Кремль не збирається виходити з цих регіонів.
Згідно з даними ЗМІ, оновлений “мирний план”, який наразі налічує 20 пунктів, формально не містить заборони на вступ України до НАТО і не зобов'язує Київ відмовлятися від членства в Альянсі.
