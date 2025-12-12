Один із найбільших НПЗ Росії горить після атаки дронів — відео

Уночі 12 грудня гучна “бавовна” прогриміла у російському місті Ярославль на тлі атаки ударних безпілотників. Що важливо розуміти, це місто знаходиться на північному сході від Москви — за понад 700 кілометрів від державного кордону з Україною. Під удар потрапив місцевий нафтопереробний завод.

У Росії палає ще один величезний НПЗ

За словами місцевого населення, спочатку пролунала низка гучних вибухів у місті — загалом близько семи.

Напередодні атаки дронів місцевий губернатор Михайло Євраєв попереджав про "безпілотну небезпеку" в регіоні.

Трохи пізніше у мережі опублікувало відео, на яких можна побачити яскраву заграву в небі над промисловою зоною міста та стовп диму.

OSINT-аналітики та місцеві Телеграм-канали дійшли висновку, що під новий потужний удар України цього разу потраптло підприємство "Славнефть-ЯНОС" ("Ярославнефтеоргсинтез").

Що важливо розуміти, цей НПЗ входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Окрім того, вказано, що вказаний завод має можливість переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік.

Це підприємство має стратегічне значення для економіки та військової машини країни-агресора, оскільки виробляє широку номенклатуру нафтопродуктів: від автомобільного бензину до палива для реактивних двигунів та мастил. Поширити

Вранці 12 грудня Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило, що протягом ночі їхня ППО нібито знешкодила 90 українських дронів літакового типу.