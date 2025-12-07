Глава Пентагону визнав перевагу України над США

Очільник Міністерства війни США Піт Гегсет офіційно підтвердив, що Збройні сили США вивчають застосування Україною автономних систем озброєння під час війни з Росією. Міністр оборони визнав, що досвід ЗСУ є дуже цінним для Штатів.

Пентагон співпрацює з Україною для вдосконалення своєї армії

З заявою з цього приводу Піт Гегсет виступив на форумі президентського фонду Рональда Рейгана в Каліфорнії.

Він звернув увагу на те, що автономні платформи та технології штучного інтелекту визначатимуть характер майбутніх конфліктів.

За словами американського міністра, союзники Штатів уже зараз забов'язані збільшувати витрати на оборону для підтримки спільної безпеки.

Гегсет також офіційні підтвердив, що команда президента США Дональда Трампа активно співпрацює з партнерами над створенням глобальної системи оборонного захисту.

Це сформує спільний потужний оборонний щит із добре озброєними союзниками по всьому світу, готовими до власної оборони та захисту спільних інтересів. Піт Гегсет Міністр оборони США