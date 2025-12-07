Глава Пентагона признал превосходство Украины над США

Глава Министерства войны США Пит Гегсет официально подтвердил, что Вооруженные силы США изучают применение Украиной автономных систем вооружения во время войны с Россией. Министр обороны признал, что опыт ВСУ очень ценен для Штатов.

Пентагон сотрудничает с Украиной для усовершенствования своей армии

С заявлением на этот счет Пит Хегсет выступил на форуме президентского фонда Рональда Рейгана в Калифорнии.

Он обратил внимание на то, что автономные платформы и технологии искусственного интеллекта будут определять характер будущих конфликтов.

По словам американского министра, союзники Штатов уже сейчас обязаны увеличивать расходы на оборону для поддержания общей безопасности.

Хегсет также подтвердил, что команда президента США Дональда Трампа активно сотрудничает с партнерами по созданию глобальной системы оборонной защиты.

Это сформирует совместный мощный оборонный щит с хорошо вооруженными союзниками по всему миру, готовыми к собственной обороне и защите общих интересов. Пит Хегсет Министр обороны США