Один из самых больших НПЗ России горит после атаки дронов — видео

Ночью 12 декабря громкая "бавовна" прогремела в российском городе Ярославль на фоне атаки ударных беспилотников. Что важно понимать, этот город находится к северо-востоку от Москвы — в более чем 700 километрах от государственной границы с Украиной. Под удар попал местный нефтеперерабатывающий завод.
Главные тезисы
- Указанный завод входит в пятерку крупнейших в стране-агрессорке РФ.
- Минобороны РФ заявляет о масштабной атаке дронов на российские регионы.
В России горит еще один большой НПЗ
По словам местного населения, сначала раздался ряд громких взрывов в городе — около семи.
Ранее местный губернатор Михаил Евраев предупреждал о "беспилотной опасности" в регионе.
Чуть позже в сети опубликовало видео, на которых можно увидеть яркое зарево в небе над промышленной зоной города и столб дыма.
OSINT-аналитики и местные Телеграмм-каналы пришли к выводу, что под новый мощный удар Украины на этот раз попало предприятие "Славнефть-ЯНОС" ("Ярославнефтеоргсинтез").
Что важно понимать, этот НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.
Кроме того, указано, что указанный завод может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год.
Утром 12 декабря Министерство обороны России официально подтвердило, что в течение ночи их ПВО якобы обезвредила 90 украинских дронов самолетного типа.
