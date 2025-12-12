Один из самых больших НПЗ России горит после атаки дронов — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Один из самых больших НПЗ России горит после атаки дронов — видео

В России горит еще один большой НПЗ
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Ночью 12 декабря громкая "бавовна" прогремела в российском городе Ярославль на фоне атаки ударных беспилотников. Что важно понимать, этот город находится к северо-востоку от Москвы — в более чем 700 километрах от государственной границы с Украиной. Под удар попал местный нефтеперерабатывающий завод.

Главные тезисы

  • Указанный завод входит в пятерку крупнейших в стране-агрессорке РФ.
  • Минобороны РФ заявляет о масштабной атаке дронов на российские регионы.

В России горит еще один большой НПЗ

По словам местного населения, сначала раздался ряд громких взрывов в городе — около семи.

Ранее местный губернатор Михаил Евраев предупреждал о "беспилотной опасности" в регионе.

Чуть позже в сети опубликовало видео, на которых можно увидеть яркое зарево в небе над промышленной зоной города и столб дыма.

OSINT-аналитики и местные Телеграмм-каналы пришли к выводу, что под новый мощный удар Украины на этот раз попало предприятие "Славнефть-ЯНОС" ("Ярославнефтеоргсинтез").

Что важно понимать, этот НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Кроме того, указано, что указанный завод может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год.

Это предприятие имеет стратегическое значение для экономики и военной машины страны-агрессора, поскольку производит широкую номенклатуру нефтепродуктов: от автомобильного бензина до топлива для реактивных двигателей и смазочных масел.

Утром 12 декабря Министерство обороны России официально подтвердило, что в течение ночи их ПВО якобы обезвредила 90 украинских дронов самолетного типа.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Глава Пентагона признал превосходство Украины над США
Минобороны США
Пентагон сотрудничает с Украиной для усовершенствования своей армии
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп набросился на Зеленского с новыми обвинениями
The White House
Трамп снова упрекает Зеленского
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский раскрыл "компромиссное видение" США касательно Донецкой области
Зеленский раскрыл американское видение

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?