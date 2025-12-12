Один из самых больших НПЗ России горит после атаки дронов — видео

Ночью 12 декабря громкая "бавовна" прогремела в российском городе Ярославль на фоне атаки ударных беспилотников. Что важно понимать, этот город находится к северо-востоку от Москвы — в более чем 700 километрах от государственной границы с Украиной. Под удар попал местный нефтеперерабатывающий завод.

В России горит еще один большой НПЗ

По словам местного населения, сначала раздался ряд громких взрывов в городе — около семи.

Ранее местный губернатор Михаил Евраев предупреждал о "беспилотной опасности" в регионе.

Чуть позже в сети опубликовало видео, на которых можно увидеть яркое зарево в небе над промышленной зоной города и столб дыма.

OSINT-аналитики и местные Телеграмм-каналы пришли к выводу, что под новый мощный удар Украины на этот раз попало предприятие "Славнефть-ЯНОС" ("Ярославнефтеоргсинтез").

Что важно понимать, этот НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Кроме того, указано, что указанный завод может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год.

Это предприятие имеет стратегическое значение для экономики и военной машины страны-агрессора, поскольку производит широкую номенклатуру нефтепродуктов: от автомобильного бензина до топлива для реактивных двигателей и смазочных масел. Поделиться

Утром 12 декабря Министерство обороны России официально подтвердило, что в течение ночи их ПВО якобы обезвредила 90 украинских дронов самолетного типа.