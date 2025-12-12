Трамп добивается вывода войск РФ из трех областей Украины
Трамп добивается вывода войск РФ из трех областей Украины

Каких уступок Трамп добивается от России
Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что президент США Дональд Трамп хочет добиться от России вывода ее солдат из небольших территорий, которые успели оккупировать в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Это один из пунктов американского "мирного плана".

Главные тезисы

  • С большей части территорий Россия не собирается выводить свои войска.
  • Обновленный “мирный план” не предусматривает запрета на вступление Украины в НАТО.

Кроме несогласованных пока позиций относительно Донбасса, в документе ("мирном плане" — ред.) предлагался выход русских из некоторых кусочков наших областей, где они сейчас находятся. Это рассматриваемое. То есть, они выходят из соответствующих кусочков Харьковской, Сумской области, Днепровщины, где они есть.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, что касается временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, Кремль не собирается выходить из этих регионов.

Херсон, Запорожье — их позиция не отходят, и стоим, где стоим. Это сегодня так. Я просто констатирую факт, — объяснил Владимир Зеленский.

Согласно данным СМИ, обновленный “мирный план”, который сейчас насчитывает 20 пунктов, формально не содержит запрета на вступление Украины в НАТО и не обязывает Киев отказываться от членства в Альянсе.

