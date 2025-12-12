Трамп добивается вывода войск РФ из трех областей Украины

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что президент США Дональд Трамп хочет добиться от России вывода ее солдат из небольших территорий, которые успели оккупировать в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Это один из пунктов американского "мирного плана".
Главные тезисы
- С большей части территорий Россия не собирается выводить свои войска.
- Обновленный “мирный план” не предусматривает запрета на вступление Украины в НАТО.
Каких уступок Трамп добивается от России
По словам главы государства, что касается временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, Кремль не собирается выходить из этих регионов.
Согласно данным СМИ, обновленный “мирный план”, который сейчас насчитывает 20 пунктов, формально не содержит запрета на вступление Украины в НАТО и не обязывает Киев отказываться от членства в Альянсе.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-