У Росії почалася паніка через плани ЄС щодо її заморожених активів
Категорія
Економіка
Дата публікації

У Росії почалася паніка через плани ЄС щодо її заморожених активів

Центробанк РФ
Read in English
Джерело:  Reuters

Центральний банк Росії публічно почав погрожувати, що готовий розпочати “судову війну” проти Європейського Союзу, якщо той використає їх на допомогу для України.

Головні тези:

  • ЄС планує заморозити активи російського Центробанку в Європі.
  • Центробанк Росії заявив, що реалізація таких планів буде оскаржуватися в усіх можливих судах.

Росія боїться втратити свої заморожені активи

Центробанк Росії офіційно підтвердив, що подає позов до Московського суду проти брюссельської фінансової установи Euroclear.

Що важливо розуміти, саме вона володіє значною частиною цих активів.

Команда російського диктатора Володимира Путіна цинічно бреше, що дії Euroclear завдали шкоди та завадили банку розпоряджатися своїми коштами й цінними паперами.

Механізми прямого чи непрямого використання активів Банку Росії, а також будь-які інші форми несанкціонованого використання активів Банку Росії є незаконними й суперечать міжнародному праву, включно з порушенням принципу суверенного імунітету активів, — йдеться в заяві ЦБ РФ.

Російська влада почала панікувати після ознайомлення з пресрелізом Єврокомісії.

Саме у цьому документі описані два можливі сценарії підтримки фінансових потреб України протягом наступних двох років.

Відповідно до першого варіанту, Єврокомісія зможе позичати кошти у фінансових установ ЄС, які утримують заморожені активи російського центробанку, щоб видати Україні репараційний кредит.

Офіційна Москва погрожує, що це рішення не залишиться без "найжорсткішої реакції".

