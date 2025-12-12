140 млрд євро для України. Фіцо оголосив своє рішення
140 млрд євро для України. Фіцо оголосив своє рішення

Фіцо
Джерело:  online.ua

Словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що у жодному разі не підтримає план ЄС щодо надання Україні репараційної позики за рахунок заморожених російських активів, якщо ці гроші будуть підуть на військові потреби.

Головні тези:

  • Він критикує Євросоюз за нібито неправильну стратегію завершення війни між Росією та Україною.
  • Прем'єр-міністр вважає, що продовження війни без мирних переговорів є безглуздим.

Фіцо знову блокує важливі рішення щодо України

Проросійський політик офіційно попередив лідерів Європи, що під час наступного засідання ЄС налаштований блокуватиме будь-які рішення, які передбачають фінансування військових потреб України на 2026–2027 роки.

Фіцо знову почав брехати, що війна Росії проти України немає військового вирішення.

Окрім того, він публічно звинуватив Євросоюз у використанні хибної стратегії для завершення бойових дій.

Продовження війни є лише безглуздим вбивством без зміцнення позиції України в разі мирних переговорів. Я за жодних умов не підтримаю жодного рішення про фінансування військових потреб України, у якому мала б брати участь Словацька Республіка. Водночас я поважаю суверенне право кожної держави-члена ЄС ухвалювати рішення з цього питання.

За словами соратника Путіна, ключовою причиною його рішення є "мирна політика", яка мовляв, забороняє, "голосувати за виділення десятків мільярдів євро на війну".

