Словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що у жодному разі не підтримає план ЄС щодо надання Україні репараційної позики за рахунок заморожених російських активів, якщо ці гроші будуть підуть на військові потреби.

Фіцо знову блокує важливі рішення щодо України

Проросійський політик офіційно попередив лідерів Європи, що під час наступного засідання ЄС налаштований блокуватиме будь-які рішення, які передбачають фінансування військових потреб України на 2026–2027 роки.

Фіцо знову почав брехати, що війна Росії проти України немає військового вирішення.

Окрім того, він публічно звинуватив Євросоюз у використанні хибної стратегії для завершення бойових дій.

Продовження війни є лише безглуздим вбивством без зміцнення позиції України в разі мирних переговорів. Я за жодних умов не підтримаю жодного рішення про фінансування військових потреб України, у якому мала б брати участь Словацька Республіка. Водночас я поважаю суверенне право кожної держави-члена ЄС ухвалювати рішення з цього питання. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

За словами соратника Путіна, ключовою причиною його рішення є "мирна політика", яка мовляв, забороняє, "голосувати за виділення десятків мільярдів євро на війну".