Словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що у жодному разі не підтримає план ЄС щодо надання Україні репараційної позики за рахунок заморожених російських активів, якщо ці гроші будуть підуть на військові потреби.
Головні тези:
- Він критикує Євросоюз за нібито неправильну стратегію завершення війни між Росією та Україною.
- Прем'єр-міністр вважає, що продовження війни без мирних переговорів є безглуздим.
Фіцо знову блокує важливі рішення щодо України
Проросійський політик офіційно попередив лідерів Європи, що під час наступного засідання ЄС налаштований блокуватиме будь-які рішення, які передбачають фінансування військових потреб України на 2026–2027 роки.
Фіцо знову почав брехати, що війна Росії проти України немає військового вирішення.
Окрім того, він публічно звинуватив Євросоюз у використанні хибної стратегії для завершення бойових дій.
За словами соратника Путіна, ключовою причиною його рішення є "мирна політика", яка мовляв, забороняє, "голосувати за виділення десятків мільярдів євро на війну".
