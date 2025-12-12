Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что ни в коем случае не поддержит план ЕС по предоставлению Украине репарационного займа за счет замороженных российских активов, если эти деньги будут направлены на военные нужды.
Главные тезисы
- Он критикует Евросоюз за якобы неправильную стратегию завершения войны между Россией и Украиной.
- Премьер-министр считает, что продолжение войны без мирных переговоров бессмысленно.
Фицо снова блокирует важные решения по Украине
Пророссийский политик официально предупредил лидеров Европы, что во время следующего заседания ЕС будет настроен блокировать любые решения, предусматривающие финансирование военных потребностей Украины на 2026-2027 годы.
Фицо снова начал врать, что война России против Украины не имеет военного решения.
Кроме того, он публично обвинил Евросоюз в использовании ошибочной стратегии для завершения боевых действий.
По словам соратника Путина, ключевой причиной его решения является "мирная политика", которая, мол, запрещает "голосовать за выделение десятков миллиардов евро на войну".
