140 млрд евро для Украины. Фицо объявил свое решение
Дата публикации

Фицо снова блокирует важные решения по Украине
Источник:  online.ua

Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что ни в коем случае не поддержит план ЕС по предоставлению Украине репарационного займа за счет замороженных российских активов, если эти деньги будут направлены на военные нужды.

Главные тезисы

  • Он критикует Евросоюз за якобы неправильную стратегию завершения войны между Россией и Украиной.
  • Премьер-министр считает, что продолжение войны без мирных переговоров бессмысленно.

Пророссийский политик официально предупредил лидеров Европы, что во время следующего заседания ЕС будет настроен блокировать любые решения, предусматривающие финансирование военных потребностей Украины на 2026-2027 годы.

Фицо снова начал врать, что война России против Украины не имеет военного решения.

Кроме того, он публично обвинил Евросоюз в использовании ошибочной стратегии для завершения боевых действий.

Продолжение войны остается лишь бессмысленным убийством без укрепления позиции Украины в случае мирных переговоров. Я ни при каких условиях не поддержу ни одного решения о финансировании военных нужд Украины, в котором должна принимать участие Словацкая Республика. В то же время, я уважаю суверенное право каждого государства-члена ЕС принимать решения по этому вопросу.

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

По словам соратника Путина, ключевой причиной его решения является "мирная политика", которая, мол, запрещает "голосовать за выделение десятков миллиардов евро на войну".

