В России началась паника из-за планов ЕС касательно ее замороженных активов
Категория
Экономика
Дата публикации

В России началась паника из-за планов ЕС касательно ее замороженных активов

Россия боится потерять свои замороженные активы
Читати українською
Источник:  Reuters

Центральный банк России публично начал угрожать, что готов начать "судебную войну" с Европейским Союзом, если тот использует их на помощь Украине.

Главные тезисы

  • ЕС планирует заморозить активы российского Центробанка в Европе.
  • Центробанк России заявил, что реализация подобных планов будет обжаловаться во всех возможных судах.

Россия боится потерять свои замороженные активы

Центробанк России официально подтвердил, что подает иск в Московский суд против брюссельского финансового учреждения Euroclear.

Что важно понимать, именно она владеет значительной частью этих активов.

Команда российского диктатора Владимира Путина цинично лжет, что действия Euroclear нанесли ущерб и помешали банку распоряжаться своими средствами и ценными бумагами.

Механизмы прямого или косвенного использования активов Банка России, а также любые другие формы несанкционированного использования активов Банка России незаконны и противоречат международному праву, включая нарушение принципа суверенного иммунитета активов, — сказано в заявлении ЦБ РФ.

Российские власти начали паниковать после ознакомления с пресс-релизом Еврокомиссии.

Именно в этом документе описаны два возможных сценария поддержки финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет.

Согласно первому варианту, Еврокомиссия сможет ссужать средства у финансовых учреждений ЕС, которые содержат замороженные активы российского центробанка, чтобы выдать Украине репарационный кредит.

Официальная Москва угрожает, что это решение не останется без "самой жесткой реакции".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский раскрыл "компромиссное видение" США касательно Донецкой области
Зеленский раскрыл американское видение
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп добивается вывода войск РФ из трех областей Украины
Каких уступок Трамп добивается от России
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
140 млрд евро для Украины. Фицо объявил свое решение
Фицо снова блокирует важные решения по Украине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?