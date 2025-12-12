Центральный банк России публично начал угрожать, что готов начать "судебную войну" с Европейским Союзом, если тот использует их на помощь Украине.

Россия боится потерять свои замороженные активы

Центробанк России официально подтвердил, что подает иск в Московский суд против брюссельского финансового учреждения Euroclear.

Что важно понимать, именно она владеет значительной частью этих активов.

Команда российского диктатора Владимира Путина цинично лжет, что действия Euroclear нанесли ущерб и помешали банку распоряжаться своими средствами и ценными бумагами.

Механизмы прямого или косвенного использования активов Банка России, а также любые другие формы несанкционированного использования активов Банка России незаконны и противоречат международному праву, включая нарушение принципа суверенного иммунитета активов, — сказано в заявлении ЦБ РФ. Поделиться

Российские власти начали паниковать после ознакомления с пресс-релизом Еврокомиссии.

Именно в этом документе описаны два возможных сценария поддержки финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет.

Согласно первому варианту, Еврокомиссия сможет ссужать средства у финансовых учреждений ЕС, которые содержат замороженные активы российского центробанка, чтобы выдать Украине репарационный кредит.

Официальная Москва угрожает, что это решение не останется без "самой жесткой реакции".