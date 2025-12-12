В России началась паника из-за планов ЕС касательно ее замороженных активов

Центральный банк России публично начал угрожать, что готов начать "судебную войну" с Европейским Союзом, если тот использует их на помощь Украине.
Главные тезисы
- ЕС планирует заморозить активы российского Центробанка в Европе.
- Центробанк России заявил, что реализация подобных планов будет обжаловаться во всех возможных судах.
Россия боится потерять свои замороженные активы
Центробанк России официально подтвердил, что подает иск в Московский суд против брюссельского финансового учреждения Euroclear.
Что важно понимать, именно она владеет значительной частью этих активов.
Команда российского диктатора Владимира Путина цинично лжет, что действия Euroclear нанесли ущерб и помешали банку распоряжаться своими средствами и ценными бумагами.
Российские власти начали паниковать после ознакомления с пресс-релизом Еврокомиссии.
Именно в этом документе описаны два возможных сценария поддержки финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет.
Согласно первому варианту, Еврокомиссия сможет ссужать средства у финансовых учреждений ЕС, которые содержат замороженные активы российского центробанка, чтобы выдать Украине репарационный кредит.
Официальная Москва угрожает, что это решение не останется без "самой жесткой реакции".
