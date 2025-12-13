Генштаб отчитывается о новых колоссальных потерях армии РФ

В течение 12 декабря, как сообщает Генштаб ВСУ, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили пункт управления БПЛА и два командно-наблюдательных пункта российских захватчиков. Более того, украинские воины в течение суток успели ликвидировать 1300 солдат РФ.
Главные тезисы
- Начался 1389 день масштабной войны РФ против Украины.
- Всего в течение 13 декабря на фронте произошло 178 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 13 декабря 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 187 780 (+1 300) человек
танков — 11 409 (+3) ед.
боевых бронированных машин — 23 714 (+9) ед.
артиллерийских систем — 35 032 (+24) ед.
РСЗО — 1 567 (+1) ед.
средств ПВО — 1 258 (+2) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 89 684 (+283) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 69 717 (+103) ед.
специальной техники — 4 026 (+2) ед.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 40 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 103 управляемые бомбы.
Кроме этого, были привлечены для поражения 4687 дронов-камикадзе и произведен 4061 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 116 — из реактивных систем залпового огня.
