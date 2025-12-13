Генштаб отчитывается о новых колоссальных потерях армии РФ

В течение 12 декабря, как сообщает Генштаб ВСУ, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили пункт управления БПЛА и два командно-наблюдательных пункта российских захватчиков. Более того, украинские воины в течение суток успели ликвидировать 1300 солдат РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 13 декабря 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 187 780 (+1 300) человек

танков — 11 409 (+3) ед.

боевых бронированных машин — 23 714 (+9) ед.

артиллерийских систем — 35 032 (+24) ед.

РСЗО — 1 567 (+1) ед.

средств ПВО — 1 258 (+2) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 89 684 (+283) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 69 717 (+103) ед.

специальной техники — 4 026 (+2) ед.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 40 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 103 управляемые бомбы.

Кроме этого, были привлечены для поражения 4687 дронов-камикадзе и произведен 4061 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 116 — из реактивных систем залпового огня.