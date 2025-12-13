Спецназовцы ГУР успешно контратакуют на Покровском направлении — видео

13 декабря Главное управление разведки Украины показало, как развиваются боевые действия на Покровском направлении. Были опубликованы эксклюзивные кадры штурмов, которые проводят спецназовцы ГУР.
Главные тезисы
- Смотрите видео боевой работы воинов "6-го отряда специальных действий" в составе "Спецподразделения Тимура".
- Удалось улучшить тактическое положение украинских войск на этом участке фронта.
ГУР успешно контратакует на Покровском направлении
В своем новом видео военная разведка Украины показала штурм здания, где засели российские оккупанты.
Кроме того, можно увидеть процесс зачистки окопов, сбивание вражеского дрона, ювелирную работу операторов FPV, медицинскую помощь раненому.
В общем, удалось собрать в одном видео эксклюзивные кадры боевой работы воинов “6-го отряда специальных действий” в составе “Спецподразделения Тимура” ГУР МО Украины.
Благодаря успешному штурму и зачистке определенных участков фронта было улучшено тактическое положение подразделений Сил безопасности и обороны Украины.
Что важно понимать, именно они держат оборону Покровско-Мирноградской агломерации.
