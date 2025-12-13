Спецназовцы ГУР успешно контратакуют на Покровском направлении — видео
Спецназовцы ГУР успешно контратакуют на Покровском направлении — видео

ГУР успешно контратакует на Покровском направлении
13 декабря Главное управление разведки Украины показало, как развиваются боевые действия на Покровском направлении. Были опубликованы эксклюзивные кадры штурмов, которые проводят спецназовцы ГУР.

  • Смотрите видео боевой работы воинов "6-го отряда специальных действий" в составе "Спецподразделения Тимура".
  • Удалось улучшить тактическое положение украинских войск на этом участке фронта.

ГУР успешно контратакует на Покровском направлении

В своем новом видео военная разведка Украины показала штурм здания, где засели российские оккупанты.

Кроме того, можно увидеть процесс зачистки окопов, сбивание вражеского дрона, ювелирную работу операторов FPV, медицинскую помощь раненому.

В общем, удалось собрать в одном видео эксклюзивные кадры боевой работы воинов “6-го отряда специальных действий” в составе “Спецподразделения Тимура” ГУР МО Украины.

На видео — эпизоды совершенной в ноябре 2025 года операции на Покровском направлении фронта, в которой участвовали спецподразделения ГУР.

Благодаря успешному штурму и зачистке определенных участков фронта было улучшено тактическое положение подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

Что важно понимать, именно они держат оборону Покровско-Мирноградской агломерации.

Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине! — отмечают украинские разведчики.

