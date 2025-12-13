Спецпризначенці ГУР успішно контратакують на Покровському напрямку — відео

13 грудня Головне управління розвідки України показало, як розвиваються бойові дії на Покровському напрямку. Були опубліковані ексклюзивні кадри штурмів, які здійснюють спецпризначенці ГУР.
Головні тези:
- Дивіться відео бойової роботи воїнів “6-го загону спеціальних дій” у складі “Спецпідрозділу Тимура”.
- Вдалося поліпшити тактичне становище українських військ на цій ділянці фронту.
ГУР успішно контратакує на Покровському напрямку
У своєму новому відео воєнна розвідка України показала штурм будівлі, де засіли російські окупанти.
Окрім того, можна побачити процес зачистки окопів, збиття ворожого дрона, ювелірну роботу операторів FPV, медичну допомогу пораненому.
Загалом вдалося зібрати в одному відео ексклюзивні кадри бойової роботи воїнів “6-го загону спеціальних дій” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України.
Завдяки успішному штурму та зачистці визначених ділянок фронту було поліпшено тактичне становище підрозділів Сил безпеки та оборони України,.
Що важливо розуміти, саме вони тримають оборону Покровсько-Мирноградської агломерації.
