"Я очень рад". Чехия выполнила свое главное обещание Украине
Чехия передала Украине все 1,8 млн боеприпасов
Источник:  online.ua

Известный проукраинский политик и бывший премьер-министр Чехии Петр Фиала обратил внимание на то, что его страна успела успешно претворить в жизнь ключевое обещание, которое дала Украине. Речь идет о предоставлении ВСУ 1,8 млн. единиц крупнокалиберных боеприпасов.

  • Для Чехии поддержка Украины важна даже с прагматичной точки зрения.
  • Об этом заявил чешский президент Петр Павел, призывая к усилению ВСУ.

Петр Фиала напомнил, что обещал в течение 2025 передать 1,8 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов Силам обороны Украины.

До конца года осталось еще две недели, а это обещание уже удалось успешно реализовать.

Я очень рад подтвердить, что сегодня мы выполнили эту цель, — подчеркнул Петр Фиала.

С заявлением на этот счет также недавно выступил чешский президент Петр Павел.

По его словам, Чехия должна продолжать поддерживать Украину не только по идеологическим, но и практическим соображениям.

Даже те, кто не настроены на то, что подвергшейся нападению стране нужно помогать, должны смотреть на это так, что безопасность поддержки Украины повышает и нашу безопасность в будущем, а кроме того, может быть достаточно важной экономической возможностью.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехии

