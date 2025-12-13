"Я очень рад". Чехия выполнила свое главное обещание Украине

Известный проукраинский политик и бывший премьер-министр Чехии Петр Фиала обратил внимание на то, что его страна успела успешно претворить в жизнь ключевое обещание, которое дала Украине. Речь идет о предоставлении ВСУ 1,8 млн. единиц крупнокалиберных боеприпасов.
Главные тезисы
- Для Чехии поддержка Украины важна даже с прагматичной точки зрения.
- Об этом заявил чешский президент Петр Павел, призывая к усилению ВСУ.
Чехия передала Украине все 1,8 млн боеприпасов
Петр Фиала напомнил, что обещал в течение 2025 передать 1,8 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов Силам обороны Украины.
До конца года осталось еще две недели, а это обещание уже удалось успешно реализовать.
С заявлением на этот счет также недавно выступил чешский президент Петр Павел.
По его словам, Чехия должна продолжать поддерживать Украину не только по идеологическим, но и практическим соображениям.
