"Я очень рад". Чехия выполнила свое главное обещание Украине

Известный проукраинский политик и бывший премьер-министр Чехии Петр Фиала обратил внимание на то, что его страна успела успешно претворить в жизнь ключевое обещание, которое дала Украине. Речь идет о предоставлении ВСУ 1,8 млн. единиц крупнокалиберных боеприпасов.

Чехия передала Украине все 1,8 млн боеприпасов

Петр Фиала напомнил, что обещал в течение 2025 передать 1,8 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов Силам обороны Украины.

До конца года осталось еще две недели, а это обещание уже удалось успешно реализовать.

Я очень рад подтвердить, что сегодня мы выполнили эту цель, — подчеркнул Петр Фиала. Поделиться

I promised to deliver 1 800 000 pieces of large-caliber ammunition to Ukraine's defenders this year. I am glad to confirm that we have fulfilled this goal today. — Petr Fiala (@P_Fiala) December 12, 2025

С заявлением на этот счет также недавно выступил чешский президент Петр Павел.

По его словам, Чехия должна продолжать поддерживать Украину не только по идеологическим, но и практическим соображениям.