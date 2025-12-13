Гарантии безопасности для Украины. Инсайдеры раскрыли замысел Трампа

Согласно данным издания Axios, американский лидер Дональд Трамп предлагает Украине гарантии на основе статьи 5 НАТО в обмен на выход из Донецкой области. Белый дом до сих пор добивается от Киева болезненных уступок для завершения российской войны.

Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности

Главным нерешенным вопросом в рамках мирного процесса является проблема территориальных уступок.

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский озвучил предположение, что Украина могла бы провести референдум по мирному соглашению, предусматривающему уступку территорией.

Белый дом расценивает это заявление как значительный прогресс.

По словам одного из анонимных источников, команда Дональда Трампа готова предоставить Украине гарантии по статье 5 НАТО.

Что важно понимать, они будут одобрены Конгрессом и будут иметь обязательную юридическую силу.

Мы хотим предоставить украинцам гарантии безопасности, которые, с одной стороны, не будут пустым чеком, а с другой, будут достаточно сильными. Мы готовы направить его в Конгресс для голосования, — заявил один из инсайдеров. Поделиться

В целом Белый дом намерен добиться подписания сразу трех полноценных соглашений: о мире, гарантиях безопасности и восстановлении.