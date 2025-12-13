Завершение войны РФ против Украины. Мирные переговоры вышли на новый уровень

Анонимные источники издания Bild утверждают, что мирный процесс по завершению российско-украинской войны развивается гораздо интенсивнее, чем когда-либо прежде. Это может свидетельствовать о том, что подписание мирного соглашения между Киевом и Москвой становится реальным сценарием.

Мирный процесс набирает обороты

Согласно данным инсайдеров, 15 декабря в Германии должен пройти саммит на высшем уровне.

Его участниками станут лидеры Европы, а также представители руководства ЕС и НАТО.

Кроме того, к обсуждениям присоединится и президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно данным издания The Wall Street Journal, американская делегация в составе Стива Виткоффа и Джареда Кушнера также летит в Берлин, несмотря на то, что она планировала участвовать по видеосвязи.

В Берлине это расценивают как сигнал того, что Белый дом давит на стороны и хочет скорейшего соглашения, — объясняет издание Bild. Поделиться

Ключевой особенностью текущих мирных переговоров является их интенсивность и скорость — такого никогда не было до сих пор за весь период полномасштабной российской войны.