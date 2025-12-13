Завершение войны РФ против Украины. Мирные переговоры вышли на новый уровень
Категория
Политика
Дата публикации

Завершение войны РФ против Украины. Мирные переговоры вышли на новый уровень

Мирный процесс набирает обороты
Read in English
Читати українською
Источник:  Bild

Анонимные источники издания Bild утверждают, что мирный процесс по завершению российско-украинской войны развивается гораздо интенсивнее, чем когда-либо прежде. Это может свидетельствовать о том, что подписание мирного соглашения между Киевом и Москвой становится реальным сценарием.

Главные тезисы

  • Трамп еще не отказался от идеи быстро завершить российско-украинскую войну.
  • С этой целью он существенно усиливает давление на Владимира Зеленского.

Мирный процесс набирает обороты

Согласно данным инсайдеров, 15 декабря в Германии должен пройти саммит на высшем уровне.

Его участниками станут лидеры Европы, а также представители руководства ЕС и НАТО.

Кроме того, к обсуждениям присоединится и президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно данным издания The Wall Street Journal, американская делегация в составе Стива Виткоффа и Джареда Кушнера также летит в Берлин, несмотря на то, что она планировала участвовать по видеосвязи.

В Берлине это расценивают как сигнал того, что Белый дом давит на стороны и хочет скорейшего соглашения, — объясняет издание Bild.

Ключевой особенностью текущих мирных переговоров является их интенсивность и скорость — такого никогда не было до сих пор за весь период полномасштабной российской войны.

Одним из наиболее чувствительных вопросов остается Донецкая область. Согласно предложению США, украинские войска должны выйти из части Донбасса. Впоследствии эта территория может стать "демилитаризованной зоной". Также будут обсуждаться вопросы гарантий безопасности для Украины, восстановление разрушенных городов и судьба замороженных российских активов.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Очень сложная ситуация". Трамп заговорил о создании буферной зоны в Украине
Трамп хочет увидеть реализацию собственного "мирного плана"
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Турция возмутилась из-за атаки РФ на ее судно в Украине
Турция требует от РФ завершить войну против Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Я очень рад". Чехия выполнила свое главное обещание Украине
Чехия передала Украине все 1,8 млн боеприпасов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?