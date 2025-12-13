Завершення війни РФ проти України. Мирні переговори вийшли на новий рівень

Анонімні джерела видання Bild стверджують, що мирний процес щодо завершення російсько-української війни розвивається набагато інтенсивніше, ніж будь-коли досі. Це може свідчити про те, що підписання мирної угоди між Києвом та Москвою стає цілком реальним сценарієм.

Мирний процес набирає обертів

Згідно з даними інсайдерів, 15 грудня у Німеччині повинен відбутися саміт на вищому рівні.

Його учасниками стануть лідери Європи, а також представники керівництва ЄС і НАТО.

Окрім того, до обговорень доєднається і президент України Володимир Зеленський.

Згідно з даними видання The Wall Street Journal, американська делегація у складі Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера також летить до Берліна, попри те, що вона планували брати участь по відеозв'язку.

У Берліні це розцінюють як сигнал про те, що Білий дім тисне на сторони і хоче швидкої угоди, — пояснює видання Bild. Поширити

Ключовою особливістю поточних мирних перемовин є їхня інтенсивність та швидкість — такого ніколи не було досі за весь період повномасштабної російської війни.