Завершення війни РФ проти України. Мирні переговори вийшли на новий рівень

Анонімні джерела видання Bild стверджують, що мирний процес щодо завершення російсько-української війни розвивається набагато інтенсивніше, ніж будь-коли досі. Це може свідчити про те, що підписання мирної угоди між Києвом та Москвою стає цілком реальним сценарієм.
Головні тези:
- Трамп досі не відмовився від ідеї швидко завершити російсько-українську війну.
- З цією метою він суттєво посилює тиск на Володимира Зеленського.
Мирний процес набирає обертів
Згідно з даними інсайдерів, 15 грудня у Німеччині повинен відбутися саміт на вищому рівні.
Його учасниками стануть лідери Європи, а також представники керівництва ЄС і НАТО.
Окрім того, до обговорень доєднається і президент України Володимир Зеленський.
Згідно з даними видання The Wall Street Journal, американська делегація у складі Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера також летить до Берліна, попри те, що вона планували брати участь по відеозв'язку.
Ключовою особливістю поточних мирних перемовин є їхня інтенсивність та швидкість — такого ніколи не було досі за весь період повномасштабної російської війни.
