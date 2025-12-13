Европа обнаружила "троянского коня" в мирном плане Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

Европа обнаружила "троянского коня" в мирном плане Трампа

Что не так с мирным планом Трампа
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Лидеры Европы опасаются, что новый мирный план команды президента США Дональда Трампа фактически оставляет для России возможность нового полномасштабного вторжения в Украину после прекращения боевых действий.

Главные тезисы

  • Создание демилитаризованной зоны может дать возможность России тайно размещать войска на спорных территориях.
  • Европа не хочет, чтобы американский план развязал Путину руки на фронте.

Что не так с мирным планом Трампа

Как утверждают анонимные источники издания, ключевая проблема заключается в том, что идея Белого дома касательно создания демилитаризованной зоны даст диктатору Путине возможность тайно разместить войска на спорной территории.

По убеждению союзников Киева, впоследствии Кремль может прибегнуть к гибридным атакам, чтобы подорвать гарантии безопасности США и создать предпосылки для нового вторжения.

Что важно понимать, согласно замыслу команды Трампа, Крым, Луганская и Донецкая области будут признаны де-факто российскими.

Кроме того, линию фронта намерены заморозить в Херсонской и Запорожской областях, а часть этих двух областей по-прежнему будет де-факто принадлежать РФ.

Лидеры Европы действительно опасаются, что Россия может воспользоваться любым выводом украинских войск и оккупировать новые территории.

По их словам, главной задачей европейских стран в ближайшие дни и недели является обеспечение того, чтобы любое мирное соглашение не содержало российского "троянского коня".

