Европа обнаружила "троянского коня" в мирном плане Трампа

Лидеры Европы опасаются, что новый мирный план команды президента США Дональда Трампа фактически оставляет для России возможность нового полномасштабного вторжения в Украину после прекращения боевых действий.

Что не так с мирным планом Трампа

Как утверждают анонимные источники издания, ключевая проблема заключается в том, что идея Белого дома касательно создания демилитаризованной зоны даст диктатору Путине возможность тайно разместить войска на спорной территории.

По убеждению союзников Киева, впоследствии Кремль может прибегнуть к гибридным атакам, чтобы подорвать гарантии безопасности США и создать предпосылки для нового вторжения.

Что важно понимать, согласно замыслу команды Трампа, Крым, Луганская и Донецкая области будут признаны де-факто российскими.

Кроме того, линию фронта намерены заморозить в Херсонской и Запорожской областях, а часть этих двух областей по-прежнему будет де-факто принадлежать РФ.

Лидеры Европы действительно опасаются, что Россия может воспользоваться любым выводом украинских войск и оккупировать новые территории.