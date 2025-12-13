Россия направила на Украину 30 ракет и 465 дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Россия направила на Украину 30 ракет и 465 дронов

Воздушные Силы ВСУ
Воздушное сражение России и Украины - какие последствия
Read in English
Читати українською

В течение ночи 12-13 декабря российские оккупанты совершили новый массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Силы ПВО смогли обезвредить 430 вражеских целей.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание 8 ракет и 33 ударных БпЛА на 18 локациях.
  • Кроме того, шесть ракет не достигли целей (места падения уточняются).

Воздушное сражение России и Украины — какие последствия

На этот раз враг направил на мирные украинские города и села:

  • 465 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Гвардейское — ТОТ АР Крым (около 270 из них — «шахеды»);

  • 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» (районы пусков — Тульская, Тамбовская обл. — РФ);

  • 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (район пусков — ТОТ АР Крым);

  • 5 крылатых ракет Искандер-К (район пуска — Курская область, РФ);

  • 16 крылатых ракет Калибр (районы пусков — акватории Черного и Каспийского морей).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 12.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 430 воздушных целей:

  • 417 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотников других типов);

  • 4 крылатые ракеты Искандер-К;

  • 9 крылатых ракет Калибр.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Завершение войны РФ против Украины. Мирные переговоры вышли на новый уровень
Мирный процесс набирает обороты
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Гарантии безопасности для Украины. Инсайдеры раскрыли замысел Трампа
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин приказал развернуть баллистическую ракету "Орешник" в Беларуси
Путин снова пытается запугать Европу и НАТО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?