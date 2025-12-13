Россия направила на Украину 30 ракет и 465 дронов

В течение ночи 12-13 декабря российские оккупанты совершили новый массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Силы ПВО смогли обезвредить 430 вражеских целей.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 8 ракет и 33 ударных БпЛА на 18 локациях.
- Кроме того, шесть ракет не достигли целей (места падения уточняются).
Воздушное сражение России и Украины — какие последствия
На этот раз враг направил на мирные украинские города и села:
465 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Гвардейское — ТОТ АР Крым (около 270 из них — «шахеды»);
4 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» (районы пусков — Тульская, Тамбовская обл. — РФ);
5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (район пусков — ТОТ АР Крым);
5 крылатых ракет Искандер-К (район пуска — Курская область, РФ);
16 крылатых ракет Калибр (районы пусков — акватории Черного и Каспийского морей).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 12.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 430 воздушных целей:
417 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотников других типов);
4 крылатые ракеты Искандер-К;
9 крылатых ракет Калибр.
