Путин приказал развернуть баллистическую ракету "Орешник" в Беларуси

Российский диктатор Владимир Путин поручил развернуть в Беларуси баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Глава Службы внешней разведки Украины (СВР) Олег Иващенко подчеркнул, что это способ давления, прежде всего, на Европейский Союз и НАТО, а не на Украину.

Путин снова пытается запугать Европу и НАТО

По словам главы СВР Украины, сейчас он и его команда наблюдают мероприятия по подготовке и развертыванию "Орешника" на территории Беларуси.

Путин и Лукашенко приказали построить военные объекты для пусковой установки, систем наблюдения и связи.

Что важно понимать, пока все эти процессы враги Украины не успели реализовать.

Иващенко официально подтвердил, что фактически у страны-агрессорки есть возможность разместить пусковую установку на территории РБ.

Однако главная проблема для Путина заключается в том, что без завершения строительства других элементов она будет выполнять только роль макета.

Что также важно понимать, даже в случае размещения "Орешника" на территории Беларуси, у Лукашенко нет никаких прав и полномочий на его применение.

Глава СВР обращает внимание на то, что БРСД "Орешник" будет находиться в единой системе управления ракетных войск стратегического назначения РФ.