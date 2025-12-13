Путин приказал развернуть баллистическую ракету "Орешник" в Беларуси

Российский диктатор Владимир Путин поручил развернуть в Беларуси баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Глава Службы внешней разведки Украины (СВР) Олег Иващенко подчеркнул, что это способ давления, прежде всего, на Европейский Союз и НАТО, а не на Украину.
Главные тезисы
- Россия и Беларусь строят военные объекты для пусковой установки.
- Однако это не дает Лукашенко никакого права на применение российской ракеты.
Путин снова пытается запугать Европу и НАТО
По словам главы СВР Украины, сейчас он и его команда наблюдают мероприятия по подготовке и развертыванию "Орешника" на территории Беларуси.
Путин и Лукашенко приказали построить военные объекты для пусковой установки, систем наблюдения и связи.
Что важно понимать, пока все эти процессы враги Украины не успели реализовать.
Иващенко официально подтвердил, что фактически у страны-агрессорки есть возможность разместить пусковую установку на территории РБ.
Однако главная проблема для Путина заключается в том, что без завершения строительства других элементов она будет выполнять только роль макета.
Что также важно понимать, даже в случае размещения "Орешника" на территории Беларуси, у Лукашенко нет никаких прав и полномочий на его применение.
Глава СВР обращает внимание на то, что БРСД "Орешник" будет находиться в единой системе управления ракетных войск стратегического назначения РФ.
