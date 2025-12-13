Путін наказав розгорнути балістичну ракету "Орєшнік" в Білорусі

Російський диктатор Володимир Путін доручив розгорнути в Білорусі балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік". Очільник Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Олег Іващенко наголосив, що це спосіб тиску насамперед на Європейський Союз і НАТО, а не на Україну.

Путін знову намагається залякати Європу та НАТО

За словами очільника СЗР України, наразі він та його команда спостерігають заходи з підготовки та розгортання “Орєшніка” на території Білорусі.

Путін та Лукашенко наказали розбудувати військові об’єкти для пускової установки, систем спостереження та зв’язку.

Що важливо розуміти, поки усі ці процеси вороги України не встигли реалізувати.

Іващенко офіційно підтвердив, що фактично країна-агресорка має можливість розмістити пускову установку на території РБ.

Однак головна проблема для Путіна полягає в тому, що без завершення спорудження інших елементів вона виконуватиме лише роль макета.

Що також важливо розуміти, навіть у разі розміщення “Орєшніка” на території Білорусі, Лукашенко не має жодних прав і повноважень на його застосування.

Глава СЗР звертає увагу на те, що БРСД “Орєшнік” буде знаходитися в єдиній системі управління ракетних військ стратегічного призначення РФ.