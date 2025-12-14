Республіканець Бейкон лютує через рішення Трампа щодо України
Республіканець Бейкон лютує через рішення Трампа щодо України

Бейкон
Джерело:  online.ua

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон не приховує своєї люті після ознайомлення з “мирним планом” президента США Дональда Трамп щодо завершення російсько-української війни. Політика обурює те, що Україну змушують віддавати свої території заради “мирної угоди”. Останні події нагадують йому ситуацію з "мюнхенською змовою" 1938 року.

Головні тези:

  •  70% американців підтримують Україну, й Трамп не має права начхати на їхню думку.
  • Політик закликав США виступити проти агресії РФ єдиним фронтом.

Бейкон публічно присоромив Трампа та його команду

Республіканець відверто зізнався, що останні події навколо України та Росії нагадують про історичний період умиротворення Адольфа Гітлера.

Що важливо розуміти, саме таку цинічну політику реалізовував експрем’єр Британії Невілл Чемберлен.

Ні для кого не секрет, що цей підхід призвів до катастрофи небаченого масштабу — Другої світової війни.

Змушувати Україну віддати більше своєї території, щоб укласти мир з Росією, — це не крок Рейгана, а крок Чемберлена. Чемберлен з Гітлером вчинив так само з Чехословаччиною. Через це його репутація назавжди буде заплямована.

Дон Бейкон

Дон Бейкон

Американський конгресмен-республіканець

Він також закликав Трампа та його команду не ігнорувати той факт, що 70% громадян США не лише підтримують Україну, а й вболівають за її перемогу над Росією.

Ми повинні підтримувати свободу і виступати проти агресора, — закликав Дон Бейкон.

