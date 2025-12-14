Орбан влаштував істерику через безстрокове замороження росактивів
Орбан влаштував істерику через безстрокове замороження росактивів

Орбан знову захищає інтереси Росії
Read in English
Джерело:  Magyar Nemzet

Очільник угорського уряду Віктор Орбан бурхливо відреагував на ухвалене 12 грудня рішення Європейського Союзу щодо безстрокового заморожування російських активів. Він це цинічно називає “декларацією війни”.

Головні тези:

  • Віктор Орбан продовжує демонструвати свою проросійську позицію.
  • Він обурений, що в багатьох питаннях ЄС ігнорує голос Угорщини.

Орбан знову захищає інтереси Росії

Своїм обуренням поплічник Путіна вирішив поділитися під час мітингу в Могачі.

Він чітко дав зрозуміти, що не підтримує рішення ЄС щодо заморожених російських активів.

Захоплення сотень мільярдів іншої держави ніколи в історії не залишалося без відповіді. Це декларація війни.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

На переконання російського політика, ігнорування голосу Угорщина під час голосування за рішення щодо російських активів показало, що "ілюзія про верховенство права в Брюсселі розвіялася".

Ба більше, Орбан закликав своїх прихильників уже почати готуватися до "третьої спроби Брюсселя виграти вибори в їхній країні".

Що важливо розуміти, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова офіційно підтвердила журналістам, що у зв'язку з п'ятничним рішенням Євросоюзу Росія не отримає доступу до заморожених активів свого Центрального банку у Європі навіть через "задні двері".

