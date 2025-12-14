Орбан влаштував істерику через безстрокове замороження росактивів

Очільник угорського уряду Віктор Орбан бурхливо відреагував на ухвалене 12 грудня рішення Європейського Союзу щодо безстрокового заморожування російських активів. Він це цинічно називає “декларацією війни”.

Орбан знову захищає інтереси Росії

Своїм обуренням поплічник Путіна вирішив поділитися під час мітингу в Могачі.

Він чітко дав зрозуміти, що не підтримує рішення ЄС щодо заморожених російських активів.

Захоплення сотень мільярдів іншої держави ніколи в історії не залишалося без відповіді. Це декларація війни. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

На переконання російського політика, ігнорування голосу Угорщина під час голосування за рішення щодо російських активів показало, що "ілюзія про верховенство права в Брюсселі розвіялася".

Ба більше, Орбан закликав своїх прихильників уже почати готуватися до "третьої спроби Брюсселя виграти вибори в їхній країні".