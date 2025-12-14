Орбан влаштував істерику через безстрокове замороження росактивів

Очільник угорського уряду Віктор Орбан бурхливо відреагував на ухвалене 12 грудня рішення Європейського Союзу щодо безстрокового заморожування російських активів. Він це цинічно називає “декларацією війни”.
Головні тези:
- Віктор Орбан продовжує демонструвати свою проросійську позицію.
- Він обурений, що в багатьох питаннях ЄС ігнорує голос Угорщини.
Орбан знову захищає інтереси Росії
Своїм обуренням поплічник Путіна вирішив поділитися під час мітингу в Могачі.
Він чітко дав зрозуміти, що не підтримує рішення ЄС щодо заморожених російських активів.
На переконання російського політика, ігнорування голосу Угорщина під час голосування за рішення щодо російських активів показало, що "ілюзія про верховенство права в Брюсселі розвіялася".
Ба більше, Орбан закликав своїх прихильників уже почати готуватися до "третьої спроби Брюсселя виграти вибори в їхній країні".
Що важливо розуміти, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова офіційно підтвердила журналістам, що у зв'язку з п'ятничним рішенням Євросоюзу Росія не отримає доступу до заморожених активів свого Центрального банку у Європі навіть через "задні двері".
