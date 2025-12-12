Україна звернулася до Польщі з новою пропозицією щодо Міг-29

Американці нас не хочуть, європейські лідери нас не хочуть, Київ нас не хоче — то хто ж нас хоче? Відбувається щось неприємне, і нам слід перестати вдавати, що це не так, — обурювався нещодавно експрем’єр Лешек Міллер.