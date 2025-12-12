Україна звернулася до Польщі з новою пропозицією щодо Міг-29
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна звернулася до Польщі з новою пропозицією щодо Міг-29

Україна та Польща можуть здійснити обмін дронами та винищувачами
Read in English
Джерело:  RMF 24

Посол України в Польщі Василь Боднар офіційно підтвердив, що Варшава може отримати українські дрони в обмін на передачу Україні своїх винищувачів МіГ-29. 

Головні тези:

  • Польща зацікавлена в сучасних українських технологіях, насамперед безпілотних.
  • Однак деталі переговорів між Києвом та Варшавою наразі не розкриваються.

Україна та Польща можуть здійснити обмін дронами та винищувачами

Як стверджує Василь Бондар, Польща може отримати від України "ноу-хау у використанні безпілотників на полі бою".

Це сучасне обладнання, яке добре себе зарекомендувало та посилить обороноздатність Польщі, — наголосив український дипломат.

Попри це, посол не розкрив конкретну дату постачання польських літаків МіГ-29 до України, а також не поділився подробицями щодо надання БпЛА Варшаві. 

Ми онлайн, і нас чують не тільки друзі, але й вороги. Не можна розповідати про деталі, які можуть завадити нашій співпраці, — наголосив Василь Бондар.

Згідно з даними видання Politico, офіційна Варшава розлютилася через виключення її з мирного процесу щодо України.

Американці нас не хочуть, європейські лідери нас не хочуть, Київ нас не хоче — то хто ж нас хоче? Відбувається щось неприємне, і нам слід перестати вдавати, що це не так, — обурювався нещодавно експрем’єр Лешек Міллер.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ми допоможемо". Трамп дав Україні гучну обіцянку
The White House
США долучаться до гарантій безпеки для України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони заблокували армію РФ у Куп'янську та зачистили частину міста
Що відомо про ситуацію у Куп'янську
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ССО та повстанці уразили одразу два російських судна
ССО
Перші подробиці спецоперації ССО України та повстанців

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?