Україна звернулася до Польщі з новою пропозицією щодо Міг-29

Посол України в Польщі Василь Боднар офіційно підтвердив, що Варшава може отримати українські дрони в обмін на передачу Україні своїх винищувачів МіГ-29.
Головні тези:
- Польща зацікавлена в сучасних українських технологіях, насамперед безпілотних.
- Однак деталі переговорів між Києвом та Варшавою наразі не розкриваються.
Україна та Польща можуть здійснити обмін дронами та винищувачами
Як стверджує Василь Бондар, Польща може отримати від України "ноу-хау у використанні безпілотників на полі бою".
Попри це, посол не розкрив конкретну дату постачання польських літаків МіГ-29 до України, а також не поділився подробицями щодо надання БпЛА Варшаві.
Згідно з даними видання Politico, офіційна Варшава розлютилася через виключення її з мирного процесу щодо України.
