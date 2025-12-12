Украина обратилась к Польше с новым предложением касательно Миг-29

Посол Украины в Польше Василий Боднар официально подтвердил, что Варшава может получить украинские дроны в обмен на передачу Украине своих истребителей МиГ-29.
Главные тезисы
- Польша заинтересована в современных украинских технологиях, в первую очередь беспилотных.
- Однако детали переговоров между Киевом и Варшавой пока не раскрываются.
Украина и Польша могут осуществить обмен дронами и истребителями
Как утверждает Василий Бондарь, Польша может получить от Украины "ноу-хау в использовании беспилотников на поле боя".
Несмотря на это, посол не раскрыл конкретную дату поставок польских самолетов МиГ-29 в Украину, а также не поделился подробностями о предоставлении БПЛА Варшаве.
Согласно данным издания Politico, официальная Варшава разозлилась из-за исключения ее из мирного процесса в отношении Украины.
