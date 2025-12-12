Украина обратилась к Польше с новым предложением касательно Миг-29
Украина и Польша могут осуществить обмен дронами и истребителями
Источник:  RMF 24

Посол Украины в Польше Василий Боднар официально подтвердил, что Варшава может получить украинские дроны в обмен на передачу Украине своих истребителей МиГ-29.

Главные тезисы

  • Польша заинтересована в современных украинских технологиях, в первую очередь беспилотных.
  • Однако детали переговоров между Киевом и Варшавой пока не раскрываются.

Украина и Польша могут осуществить обмен дронами и истребителями

Как утверждает Василий Бондарь, Польша может получить от Украины "ноу-хау в использовании беспилотников на поле боя".

Это современное оборудование, которое хорошо себя зарекомендовало и усилит обороноспособность Польши, — отметил украинский дипломат.

Несмотря на это, посол не раскрыл конкретную дату поставок польских самолетов МиГ-29 в Украину, а также не поделился подробностями о предоставлении БПЛА Варшаве.

Мы онлайн и нас слышат не только друзья, но и враги. Нельзя рассказывать о деталях, которые могут помешать нашему сотрудничеству, — подчеркнул Василий Бондарь.

Согласно данным издания Politico, официальная Варшава разозлилась из-за исключения ее из мирного процесса в отношении Украины.

Американцы нас не хотят, европейские лидеры нас не хотят, Киев нас не хочет — кто же нас хочет? Происходит что-то неприятное, и нам следует перестать делать вид, что это не так, — возмущался недавно экс-премьер Лешек Миллер.

