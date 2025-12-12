Силы обороны заблокировали армию РФ в Купянске и зачистили часть города

Мониторинговый проект DeepState сообщает, что украинские войска провели новую успешную операцию в Купянске в Харьковской области. Именно благодаря ей удалось не только заблокировать российских захватчиков в городе, но также зачистить всю северо-западную окраину этого населенного пункта.
Главные тезисы
- Украинские защитники продолжают обнаружение и уничтожение российских захватчиков.
- Операция стартовала с создания рубежа блокировки и отрезки гарнизона врага в городе от основных сил.
Что известно о ситуации в Купянске
По словам DeepState, это была сложная и длительная операция, которая до сих пор не завершилась, поскольку российские захватчики все еще находятся в центральной части города.
Пока аналитики разглашают только те данные, о которых уже безопасно говорить.
Впоследствии начался этап масштабной зачистки Мирного (оккупационное советское название Московка — ред.) и северо-западных окрестностей самого Купянска.
Сейчас украинские защитники продолжают выявление и уничтожение российских оккупантов уже в центральной части города, где армия РФ сконцентрировала несколько анклавов, куда те вынуждены были отойти.
В Купянске до сих продолжается совместная работа ударной группировки 2 КНГУ "Хартия" (подразделений ВСУ, НГУ, ГУР, ССО, СБУ "Альфа", КОРД и ВСП), а также ТГр "Купянск".
