Силы обороны заблокировали армию РФ в Купянске и зачистили часть города
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны заблокировали армию РФ в Купянске и зачистили часть города

Что известно о ситуации в Купянске
Читати українською
Источник:  DeepState

Мониторинговый проект DeepState сообщает, что украинские войска провели новую успешную операцию в Купянске в Харьковской области. Именно благодаря ей удалось не только заблокировать российских захватчиков в городе, но также зачистить всю северо-западную окраину этого населенного пункта.

Главные тезисы

  • Украинские защитники продолжают обнаружение и уничтожение российских захватчиков.
  • Операция стартовала с создания рубежа блокировки и отрезки гарнизона врага в городе от основных сил.

Что известно о ситуации в Купянске

По словам DeepState, это была сложная и длительная операция, которая до сих пор не завершилась, поскольку российские захватчики все еще находятся в центральной части города.

Пока аналитики разглашают только те данные, о которых уже безопасно говорить.

Операция началась с создания рубежа блокировки и отрезки гарнизона противника в городе от основных сил. Силы обороны относительно молниеносно заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку.

Впоследствии начался этап масштабной зачистки Мирного (оккупационное советское название Московка — ред.) и северо-западных окрестностей самого Купянска.

Сейчас украинские защитники продолжают выявление и уничтожение российских оккупантов уже в центральной части города, где армия РФ сконцентрировала несколько анклавов, куда те вынуждены были отойти.

В Купянске до сих продолжается совместная работа ударной группировки 2 КНГУ "Хартия" (подразделений ВСУ, НГУ, ГУР, ССО, СБУ "Альфа", КОРД и ВСП), а также ТГр "Купянск".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп добивается вывода войск РФ из трех областей Украины
Каких уступок Трамп добивается от России
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В России началась паника из-за планов ЕС касательно ее замороженных активов
Россия боится потерять свои замороженные активы
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы поможем". Трамп дал Украине громкое обещание
The White House
США присоединятся к гарантиям безопасности для Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?