Силы обороны заблокировали армию РФ в Купянске и зачистили часть города

Мониторинговый проект DeepState сообщает, что украинские войска провели новую успешную операцию в Купянске в Харьковской области. Именно благодаря ей удалось не только заблокировать российских захватчиков в городе, но также зачистить всю северо-западную окраину этого населенного пункта.

Что известно о ситуации в Купянске

По словам DeepState, это была сложная и длительная операция, которая до сих пор не завершилась, поскольку российские захватчики все еще находятся в центральной части города.

Пока аналитики разглашают только те данные, о которых уже безопасно говорить.

Операция началась с создания рубежа блокировки и отрезки гарнизона противника в городе от основных сил. Силы обороны относительно молниеносно заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. Поделиться

Впоследствии начался этап масштабной зачистки Мирного (оккупационное советское название Московка — ред.) и северо-западных окрестностей самого Купянска.

Сейчас украинские защитники продолжают выявление и уничтожение российских оккупантов уже в центральной части города, где армия РФ сконцентрировала несколько анклавов, куда те вынуждены были отойти.

В Купянске до сих продолжается совместная работа ударной группировки 2 КНГУ "Хартия" (подразделений ВСУ, НГУ, ГУР, ССО, СБУ "Альфа", КОРД и ВСП), а также ТГр "Купянск".