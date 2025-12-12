Сили оборони заблокували армію РФ у Куп'янську та зачистили частину міста

Моніторинговий проєкт DeepState повідомляє, що українські війська провели нову успішну операцію у Куп'янську Харківської області. Саме завдяки ній вдалося не лише заблокувати російських загарбників у місті, а й також зачистити всю північно-західну околицю цього населеного пункту.
Головні тези:
- Українські захисники продовжують виявлення та знищення російських загарбників.
- Операція стартувала зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону ворога у місті від основних сил.
Що відомо про ситуацію у Куп'янську
За словами DeepState, це була складна та тривала операція, яка досі не завершилася, оскільки російські загарбники все ще знаходяться є у центральній частині міста.
Наразі аналітики розголошують лише ті дані, про які уже безпечно казати.
Згодом почався етап масштабної зачистки Мирного (окупаційна радянська назва Московка — ред.) та північно-західних околиць самого Куп'янська.
Наразі українські захисники продовжують виявлення та знищення російських окупантів вже у центральній частині міста, де армія РФ сконцентрувала кілька анклавів, куди ті змушені були відтягнутися.
У Куп'янську досі триває спільна робота ударного угрупування 2 КНГУ "Хартія" (підрозділів ЗСУ, НГУ, ГУР, ССО, СБУ "Альфа", КОРД та ВСП), а також ТГр "Куп'янськ".
