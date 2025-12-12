ССО и повстанцы поразили сразу два российских судна

12 декабря подразделение Сил специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением "Черная Искра" провели спецоперацию. Ее результатом стало поражение двух судов РФ, которые перевозили вооружение и военную технику.
Главные тезисы
- Спецоперация удалась благодаря подробной информации от российских повстанцев.
- Пораженные суда использовались в военных целях и под санкциями США.
Первые подробности спецоперации ССО Украины и повстанцев
Сразу два вражеских судна удалось успешно атаковать у берегов Республики Калмыкия в Каспийском море.
Что важно понимать, они в этот момент перевозили вооружение и военную технику.
Участники российского повстанческого движения "Черная Искра" передали украинским Силам специальных операций подробную информацию о маршруте и грузе вражеских судов.
Что важно понимать, Силы специальных операций продолжают предпринимать асимметричные действия для подрыва наступательных способностей российской армии.
