ССО и повстанцы поразили сразу два российских судна
Категория
Украина
Дата публикации

ССО и повстанцы поразили сразу два российских судна

ССО
Первые подробности спецоперации ССО Украины и повстанцев
Read in English
Читати українською

12 декабря подразделение Сил специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением "Черная Искра" провели спецоперацию. Ее результатом стало поражение двух судов РФ, которые перевозили вооружение и военную технику.

Главные тезисы

  • Спецоперация удалась благодаря подробной информации от российских повстанцев.
  • Пораженные суда использовались в военных целях и под санкциями США.

Первые подробности спецоперации ССО Украины и повстанцев

Сразу два вражеских судна удалось успешно атаковать у берегов Республики Калмыкия в Каспийском море.

Что важно понимать, они в этот момент перевозили вооружение и военную технику.

Участники российского повстанческого движения "Черная Искра" передали украинским Силам специальных операций подробную информацию о маршруте и грузе вражеских судов.

Среди пораженных судов — "композитор Рахманинов" и "Аскар-Сариджа", которые используются в военных целях и находятся под санкциями США из-за участия в поставке военных грузов между Ираном и РФ, — сказано в официальном сообщении.

Что важно понимать, Силы специальных операций продолжают предпринимать асимметричные действия для подрыва наступательных способностей российской армии.

Силы специальных операций: Всегда за гранью!

