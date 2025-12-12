ССО та повстанці уразили одразу два російських судна

12 грудня підрозділ Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанський рухом "Черная Искра" провели спецоперацію. Її результатом стало ураження двох суден РФ, які перевозили озброєння та військову техніку.
Головні тези:
- Спецоперація вдалася завдяки детальній інформації від російських повстанців.
- Уражені судна використовувалися у військових цілях та перебували під санкціями США.
Перші подробиці спецоперації ССО України та повстанців
Одразу два ворожі судна вдалося успішно вполювати біля берегів Республіки Калмикія в Каспійському морі.
Що важливо розуміти, вони в той момент перевозили озброєння та військову техніку.
Учасники російського повстанського руху "Черная Искра" передали українським Силам спеціальних операцій детальну інформацію щодо маршруту та вантажу ворожих суден.
Що важливо розуміти, Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії.
