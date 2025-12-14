Україна вдарила одразу по кількох НПЗ у Росії — відео

Протягом ночі 14 грудня українські дрони здійснили потужні атаки на нафтобазу в Урюпінську Волгоградської області РФ, а також НПЗ у російському Ярославлі та Краснодарському краї і ГРЕС у Смоленській області.
Головні тези:
- В тимчасово окупованому Сімферополі також горить нафтобаза.
- Загалом Міноборони РФ заявило про знищення 235 дронів.
Масштабна “бавовна” накрила Росію 14 грудня
За словами очевидців, близько 01:00 дрони здійснили атаку на НПЗ в Урюпінську Волгоградської області.
Окрім того, повідомляється, що в російському Ярославлі, цілком можливо, знову під удар потрапив НПЗ ПАТ "Славнефть-ЯНОС".
Згодом губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров офіційно підтвердив атаку дронів на нафтобазу, внаслідок чого почалася масштабна пожежа.
Бочаров також додав, що в місті екстрено почалася евакуація мешканців прилеглих до нафтобази будинків.
Опозиційні російські ЗМІ повідомляють про атаку безпілотників на НПЗ у Краснодарському краї РФ.
У тимчасово окупованому Сімферополі горить нафтобаза.
Також згодом стало відомо, що Смоленська ГРЕС опинилася під атакою БПЛА.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-