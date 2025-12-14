Україна вдарила одразу по кількох НПЗ у Росії — відео

Протягом ночі 14 грудня українські дрони здійснили потужні атаки на нафтобазу в Урюпінську Волгоградської області РФ, а також НПЗ у російському Ярославлі та Краснодарському краї і ГРЕС у Смоленській області.

Масштабна “бавовна” накрила Росію 14 грудня

За словами очевидців, близько 01:00 дрони здійснили атаку на НПЗ в Урюпінську Волгоградської області.

Окрім того, повідомляється, що в російському Ярославлі, цілком можливо, знову під удар потрапив НПЗ ПАТ "Славнефть-ЯНОС".

Згодом губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров офіційно підтвердив атаку дронів на нафтобазу, внаслідок чого почалася масштабна пожежа.

В Урюпінську в результаті падіння уламків БПЛА зафіксовано осередок загоряння на нафтобазі, — йдеться в повідомленні. Поширити

Бочаров також додав, що в місті екстрено почалася евакуація мешканців прилеглих до нафтобази будинків.

Опозиційні російські ЗМІ повідомляють про атаку безпілотників на НПЗ у Краснодарському краї РФ.

У тимчасово окупованому Сімферополі горить нафтобаза.

Місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі Афіпського НПЗ, а також про пошкоджені будинки в прилеглих районах. Поширити

Також згодом стало відомо, що Смоленська ГРЕС опинилася під атакою БПЛА.