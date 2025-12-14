Украина ударила сразу по нескольким НПЗ в России — видео

В ночь 14 декабря украинские дроны совершили мощные атаки на нефтебазу в Урюпинске Волгоградской области РФ, а также НПЗ в российском Ярославле и Краснодарском крае и ГРЭС в Смоленской области.

Масштабная "бавовна" накрыла Россию 14 декабря

По словам очевидцев, около 01:00 дроны совершили атаку на НПЗ в Урюпинске Волгоградской области.

Кроме того, сообщается, что в российском Ярославле, возможно, снова под удар попал НПЗ ПАО "Славнефть-ЯНОС".

Впоследствии губернатор Волгоградской области РФ Андрей Бочаров официально подтвердил атаку дронов на нефтебазу, в результате чего начался масштабный пожар.

В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе, — сказано в сообщении. Поделиться

Бочаров также добавил, что в городе экстренно началась эвакуация жителей близлежащих к нефтебазе домов.

Оппозиционные российские СМИ сообщают об атаке беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Во временно оккупированном Симферополе также горит нефтебаза.

Местные жители сообщают о взрывах в районе Афипского НПЗ, а также о поврежденных домах в близлежащих районах. Поделиться

Также впоследствии стало известно, что Смоленская ГРЭС оказалась под атакой БПЛА.