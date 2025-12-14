Украина ударила сразу по нескольким НПЗ в России — видео

В ночь 14 декабря украинские дроны совершили мощные атаки на нефтебазу в Урюпинске Волгоградской области РФ, а также НПЗ в российском Ярославле и Краснодарском крае и ГРЭС в Смоленской области.
Главные тезисы
- Во временно оккупированном Симферополе также горит нефтебаза.
- В общей сложности Минобороны РФ заявило об уничтожении 235 дронов.
Масштабная "бавовна" накрыла Россию 14 декабря
По словам очевидцев, около 01:00 дроны совершили атаку на НПЗ в Урюпинске Волгоградской области.
Кроме того, сообщается, что в российском Ярославле, возможно, снова под удар попал НПЗ ПАО "Славнефть-ЯНОС".
Впоследствии губернатор Волгоградской области РФ Андрей Бочаров официально подтвердил атаку дронов на нефтебазу, в результате чего начался масштабный пожар.
Бочаров также добавил, что в городе экстренно началась эвакуация жителей близлежащих к нефтебазе домов.
Оппозиционные российские СМИ сообщают об атаке беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае РФ.
Во временно оккупированном Симферополе также горит нефтебаза.
Также впоследствии стало известно, что Смоленская ГРЭС оказалась под атакой БПЛА.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-