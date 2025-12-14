Глава венгерского правительства Виктор Орбан бурно отреагировал на принятое 12 декабря решение Европейского Союза касательно бессрочной заморозки российских активов. Он это цинично называет "декларацией войны".

Орбан снова защищает интересы России

Своим возмущением приспешник Путина решил поделиться во время митинга в Могаче.

Он четко дал понять, что не поддерживает решение ЕС по замороженным российским активам.

Захват сотен миллиардов другого государства никогда в истории не оставался без ответа. Это декларация войны. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

По убеждению российского политика, игнорирование голоса Венгрия во время голосования за решение российских активов показало, что "иллюзия о верховенстве права в Брюсселе развеялась".

Более того, Орбан призвал своих сторонников уже начать готовиться к "третьей попытке Брюсселя выиграть выборы в их стране".