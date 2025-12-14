Орбан устроил истерику из-за бессрочной заморозки росактивов
Категория
Экономика
Дата публикации

Орбан устроил истерику из-за бессрочной заморозки росактивов

Орбан снова защищает интересы России
Read in English
Читати українською
Источник:  Magyar Nemzet

Глава венгерского правительства Виктор Орбан бурно отреагировал на принятое 12 декабря решение Европейского Союза касательно бессрочной заморозки российских активов. Он это цинично называет "декларацией войны".

Главные тезисы

  • Виктор Орбан продолжает демонстрировать свою пророссийскую позицию.
  • Он возмущен тем, что во многих вопросах ЕС игнорирует голос Венгрии.

Орбан снова защищает интересы России

Своим возмущением приспешник Путина решил поделиться во время митинга в Могаче.

Он четко дал понять, что не поддерживает решение ЕС по замороженным российским активам.

Захват сотен миллиардов другого государства никогда в истории не оставался без ответа. Это декларация войны.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

По убеждению российского политика, игнорирование голоса Венгрия во время голосования за решение российских активов показало, что "иллюзия о верховенстве права в Брюсселе развеялась".

Более того, Орбан призвал своих сторонников уже начать готовиться к "третьей попытке Брюсселя выиграть выборы в их стране".

Что важно понимать, посол ЕС в Украине Катарина Матернова официально подтвердила журналистам, что в связи с пятничным решением Евросоюза Россия не получит доступ к замороженным активам своего Центрального банка в Европе даже через "заднюю дверь".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп добивается вывода войск РФ из трех областей Украины
Каких уступок Трамп добивается от России
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина обратилась к Польше с новым предложением касательно Миг-29
Украина и Польша могут осуществить обмен дронами и истребителями
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украина ударила сразу по нескольким НПЗ в России — видео
Масштабная "бавовна" накрыла Россию 14 декабря

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?