Орбан устроил истерику из-за бессрочной заморозки росактивов

Глава венгерского правительства Виктор Орбан бурно отреагировал на принятое 12 декабря решение Европейского Союза касательно бессрочной заморозки российских активов. Он это цинично называет "декларацией войны".
Главные тезисы
- Виктор Орбан продолжает демонстрировать свою пророссийскую позицию.
- Он возмущен тем, что во многих вопросах ЕС игнорирует голос Венгрии.
Орбан снова защищает интересы России
Своим возмущением приспешник Путина решил поделиться во время митинга в Могаче.
Он четко дал понять, что не поддерживает решение ЕС по замороженным российским активам.
По убеждению российского политика, игнорирование голоса Венгрия во время голосования за решение российских активов показало, что "иллюзия о верховенстве права в Брюсселе развеялась".
Более того, Орбан призвал своих сторонников уже начать готовиться к "третьей попытке Брюсселя выиграть выборы в их стране".
Что важно понимать, посол ЕС в Украине Катарина Матернова официально подтвердила журналистам, что в связи с пятничным решением Евросоюза Россия не получит доступ к замороженным активам своего Центрального банка в Европе даже через "заднюю дверь".
