Україна уразила Афіпський НПЗ, нафтобазу в Урюпінську й об’єкти РФ на ТОТ

Генеральний штаб ЗСУ розкрив результати нових успішних операцій Сил оборони Україна на території Росії, а також ТОТ. Цього разу вдалося уразити чималу кількість важливих ворожих цілей.
Головні тези:
- До цього процесу були залучені різні підрозділи Сил оборони України.
- Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.
Україна продовжує ослаблювати Росію
Вранці 14 грудня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що під потужний удар українських воїнів потрапив Афіпський НПЗ, який знаходиться в Краснодарському краї РФ.
На тлі атаки гриміли гучні вибухи, а також почалася масштабна пожежа. Наслідки нової “бавовни” будуть оголошені згодом.
Ба більше, вказано, що після повітряного нападу України палає нафтобаза "Урюпінська" у Волгоградській області РФ.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що Сили оборони також встигли завдати ударів по об’єктах і цілях армії РФ на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.
Окрім того, вказано, що на ТОТ Запорізької області були успішно уражені зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та ворожа лабораторія безпілотних комплексів.
У Криму українські бійці вдарили одразу по двох базах ПММ, радіолокаційній станції "Каста-2Е2" і дороговартісному елементу для систем ППО С-300/С-400 — радіолокаційній станції 96Л6Е.
