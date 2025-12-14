Україна уразила Афіпський НПЗ, нафтобазу в Урюпінську й об’єкти РФ на ТОТ

Генеральний штаб ЗСУ розкрив результати нових успішних операцій Сил оборони Україна на території Росії, а також ТОТ. Цього разу вдалося уразити чималу кількість важливих ворожих цілей.

Україна продовжує ослаблювати Росію

Вранці 14 грудня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що під потужний удар українських воїнів потрапив Афіпський НПЗ, який знаходиться в Краснодарському краї РФ.

На тлі атаки гриміли гучні вибухи, а також почалася масштабна пожежа. Наслідки нової “бавовни” будуть оголошені згодом.

Ба більше, вказано, що після повітряного нападу України палає нафтобаза "Урюпінська" у Волгоградській області РФ.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що Сили оборони також встигли завдати ударів по об’єктах і цілях армії РФ на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.

Так, на ТОТ Донецької області уражено станцію радіоелектронної боротьби "Волна-2", два пункти управління різних підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, а також радіолокаційну станцію «Імбир». Поширити

Окрім того, вказано, що на ТОТ Запорізької області були успішно уражені зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та ворожа лабораторія безпілотних комплексів.