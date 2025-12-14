Україна уразила Афіпський НПЗ, нафтобазу в Урюпінську й об’єкти РФ на ТОТ
Україна уразила Афіпський НПЗ, нафтобазу в Урюпінську й об’єкти РФ на ТОТ

Генеральний штаб ЗСУ розкрив результати нових успішних операцій Сил оборони Україна на території Росії, а також ТОТ. Цього разу вдалося уразити чималу кількість важливих ворожих цілей.

Головні тези:

  • До цього процесу були залучені різні підрозділи Сил оборони України.
  • Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Україна продовжує ослаблювати Росію

Вранці 14 грудня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що під потужний удар українських воїнів потрапив Афіпський НПЗ, який знаходиться в Краснодарському краї РФ.

На тлі атаки гриміли гучні вибухи, а також почалася масштабна пожежа. Наслідки нової “бавовни” будуть оголошені згодом.

Ба більше, вказано, що після повітряного нападу України палає нафтобаза "Урюпінська" у Волгоградській області РФ.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що Сили оборони також встигли завдати ударів по об’єктах і цілях армії РФ на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.

Так, на ТОТ Донецької області уражено станцію радіоелектронної боротьби "Волна-2", два пункти управління різних підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, а також радіолокаційну станцію «Імбир».

Окрім того, вказано, що на ТОТ Запорізької області були успішно уражені зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та ворожа лабораторія безпілотних комплексів.

У Криму українські бійці вдарили одразу по двох базах ПММ, радіолокаційній станції "Каста-2Е2" і дороговартісному елементу для систем ППО С-300/С-400 — радіолокаційній станції 96Л6Е.

