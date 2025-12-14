Украина поразила Афипский НПЗ, нефтебазу в Урюпинске и объекты РФ на ВОТ
Украина поразила Афипский НПЗ, нефтебазу в Урюпинске и объекты РФ на ВОТ

Генштаб ВСУ
Украина продолжает ослаблять Россию
Генеральный штаб ВСУ раскрыл результаты новых успешных операций Сил обороны Украины на территории России, а также ТОТ. На этот раз удалось поразить большое количество важных вражеских целей.

Украина продолжает ослаблять Россию

Утром 14 декабря Генштаб ВСУ официально подтвердил, что под мощный удар украинских воинов попал Афипский НПЗ, находящийся в Краснодарском крае РФ.

На фоне атаки гремели громкие взрывы, а также начался масштабный пожар. Последствия новой "бавовны" будут объявлены чуть позже.

Более того, указано, что после воздушного нападения Украины горит нефтебаза "Урюпинская" в Волгоградской области РФ.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что Силы обороны также успели нанести удары по объектам и целям армии РФ на временно оккупированных территориях (ТОТ) Украины.

Так, на ТОТ Донецкой области поражена станция радиоэлектронной борьбы "Волна-2", два пункта управления разных подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов, станция радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационная станция “Имбирь”.

Кроме того, указано, что на ТОТ Запорожской области были успешно поражены зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и вражеская лаборатория беспилотных комплексов.

В Крыму украинские бойцы ударили сразу по двум базам ГСМ, радиолокационной станции "Каста-2Е2" и дорогостоящему элементу для систем ПВО С-300/С-400 — радиолокационной станции 96Л6Е.

