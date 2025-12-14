Украина поразила Афипский НПЗ, нефтебазу в Урюпинске и объекты РФ на ВОТ

Генеральный штаб ВСУ раскрыл результаты новых успешных операций Сил обороны Украины на территории России, а также ТОТ. На этот раз удалось поразить большое количество важных вражеских целей.
Главные тезисы
- В этот процесс были вовлечены различные подразделения Сил обороны Украины.
- Степень нанесенного ущерба сейчас уточняется.
Украина продолжает ослаблять Россию
Утром 14 декабря Генштаб ВСУ официально подтвердил, что под мощный удар украинских воинов попал Афипский НПЗ, находящийся в Краснодарском крае РФ.
На фоне атаки гремели громкие взрывы, а также начался масштабный пожар. Последствия новой "бавовны" будут объявлены чуть позже.
Более того, указано, что после воздушного нападения Украины горит нефтебаза "Урюпинская" в Волгоградской области РФ.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что Силы обороны также успели нанести удары по объектам и целям армии РФ на временно оккупированных территориях (ТОТ) Украины.
Кроме того, указано, что на ТОТ Запорожской области были успешно поражены зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и вражеская лаборатория беспилотных комплексов.
В Крыму украинские бойцы ударили сразу по двум базам ГСМ, радиолокационной станции "Каста-2Е2" и дорогостоящему элементу для систем ПВО С-300/С-400 — радиолокационной станции 96Л6Е.
