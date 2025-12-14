"Ситуация сложная". Зеленский раскрыл последствия новых атак РФ

Утром 14 декабря глава государства Владимир Зеленский сообщил, что со вчерашнего дня все украинские службы вовлечены в процесс возобновления поставок света, тепла и воды в регионы после российских ударов по энергетике.
Главные тезисы
- Из-за атак РФ сотни тысяч украинских семей до сих пор остаются без света.
- Президент раскрыл масштабы российского террора в течение прошлой недели.
Зеленский признал сложность ситуации
Глава государства обратил внимание на то, что российский диктатор Путин затягивает войну и хочет как можно больше навредить украинскому народу.
Что важно понимать, только на прошлой неделе враг выпустил более 1500 ударных дронов, почти 900 управляемых авиационных бомб и 46 ракет разных типов по Украине.
