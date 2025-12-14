"Ситуация сложная". Зеленский раскрыл последствия новых атак РФ
Категория
Украина
Дата публикации

"Ситуация сложная". Зеленский раскрыл последствия новых атак РФ

Владимир Зеленский
Зеленский признал сложность ситуации
Read in English
Читати українською

Утром 14 декабря глава государства Владимир Зеленский сообщил, что со вчерашнего дня все украинские службы вовлечены в процесс возобновления поставок света, тепла и воды в регионы после российских ударов по энергетике.

Главные тезисы

  • Из-за атак РФ сотни тысяч украинских семей до сих пор остаются без света.
  • Президент раскрыл масштабы российского террора в течение прошлой недели.

Зеленский признал сложность ситуации

Ситуация все еще сложная — сотни тысяч семей остаются без света в Николаевской, Одесской, Херсонской, Черниговской, Донецкой, Сумской, Днепровской областях. Спасибо каждому и каждой, кто привлечен к ремонтным работам. Этой ночью снова были удары по нашим общинам. Есть раненые.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обратил внимание на то, что российский диктатор Путин затягивает войну и хочет как можно больше навредить украинскому народу.

Что важно понимать, только на прошлой неделе враг выпустил более 1500 ударных дронов, почти 900 управляемых авиационных бомб и 46 ракет разных типов по Украине.

Украине нужен мир на достойных условиях, и мы готовы работать максимально конструктивно. Эти дни будут насыщены дипломатией. Очень важно, чтобы она принесла результат. Рассчитываю на поддержку наших партнеров. Благодарю всех, кто помогает, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Окружение обманывает Путина и искажает реальную картину войны
Путин живет в иллюзиях и не хочет знать правду
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украина ударила сразу по нескольким НПЗ в России — видео
Масштабная "бавовна" накрыла Россию 14 декабря
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб сообщает о новых успехах украинских воинов
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 14 декабря 2025 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?