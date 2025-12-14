"Ситуация сложная". Зеленский раскрыл последствия новых атак РФ

Утром 14 декабря глава государства Владимир Зеленский сообщил, что со вчерашнего дня все украинские службы вовлечены в процесс возобновления поставок света, тепла и воды в регионы после российских ударов по энергетике.

Зеленский признал сложность ситуации

Ситуация все еще сложная — сотни тысяч семей остаются без света в Николаевской, Одесской, Херсонской, Черниговской, Донецкой, Сумской, Днепровской областях. Спасибо каждому и каждой, кто привлечен к ремонтным работам. Этой ночью снова были удары по нашим общинам. Есть раненые. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обратил внимание на то, что российский диктатор Путин затягивает войну и хочет как можно больше навредить украинскому народу.

Что важно понимать, только на прошлой неделе враг выпустил более 1500 ударных дронов, почти 900 управляемых авиационных бомб и 46 ракет разных типов по Украине.